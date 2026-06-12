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VIESTE STARACE Caso concessione lido a Vieste, Starace: “Non mi dimetto”

Starace ha ribadito la propria posizione escludendo l’ipotesi di dimissioni e confermando la volontà di restare al proprio posto

Caso concessione lido a Vieste, Starace: "Non mi dimetto"

Giuseppe Nobiletti e Grazia Maria Starace - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

Nessun passo indietro per l’assessora regionale al Turismo della Puglia Graziamaria Starace, coinvolta insieme al presidente della Provincia di Foggia e sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti in un’inchiesta della Procura di Foggia legata alla gestione di una concessione demaniale marittima a Vieste. La vicenda, riportata da La Repubblica, riguarda una serie di atti amministrativi, revoche e ricorsi relativi a uno stabilimento balneare.

Al centro delle indagini vi sarebbero presunte pressioni nell’ambito delle procedure amministrative che hanno interessato la concessione del lido. Il caso ha acceso nelle ultime ore un acceso dibattito politico, sia a livello locale sia regionale, con richieste di chiarimenti da parte delle opposizioni e crescente attenzione sugli sviluppi giudiziari.

In questo contesto, Starace ha ribadito la propria posizione escludendo l’ipotesi di dimissioni e confermando la volontà di restare al proprio posto. “Non mi dimetto”, ha dichiarato, sottolineando la fiducia nel lavoro della magistratura e la volontà di affrontare il procedimento nelle sedi competenti, respingendo ogni valutazione politica anticipata.

Nell’inchiesta risulta coinvolto anche Giuseppe Nobiletti, circostanza che ha avuto ripercussioni sul quadro politico viestano, alimentando tensioni all’interno dell’amministrazione comunale e riaprendo il confronto tra le diverse forze politiche.

Sul fronte giudiziario, le indagini sono ancora nella fase preliminare. Gli inquirenti stanno ricostruendo il percorso amministrativo che ha portato ai provvedimenti contestati e stanno analizzando la documentazione acquisita nel corso degli accertamenti.

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