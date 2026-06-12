Cerignola, corsa alla panchina: tra i candidati anche Federico Coppitelli

L’Audace Cerignola è al lavoro per definire la guida tecnica in vista del prossimo campionato di Serie C, e tra i profili valutati per la panchina spunta anche quello di Federico Coppitelli, reduce dalla recente separazione con la Casertana.
A riportare l’indiscrezione è Telesveva, secondo cui il tecnico rientrerebbe nella rosa dei nomi sondati dalla società gialloblù per il nuovo corso sportivo.
La dirigenza starebbe valutando diverse opzioni per individuare l’allenatore più adatto al progetto tecnico della prossima stagione, con l’obiettivo di garantire continuità e competitività al club.
Lo riporta tuttoc.com.