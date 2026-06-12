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CERIGNOLA MAIURI Cerignola, Maiuri prende tempo sulla risoluzione: “Riflessioni in corso”

La prevista risoluzione del contratto di mister Vincenzo Maiuri non è arrivata nella giornata di giovedì 11 giugno

Cerignola, Maiuri prende tempo sulla risoluzione: "Riflessioni in corso"

Vincenzo Maiuri - Fonte Immagine: playnews24.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Cerignola // Sport //

Colpo di scena in casa Audace Cerignola sul futuro della guida tecnica: la prevista risoluzione del contratto di mister Vincenzo Maiuri non è arrivata nella giornata di giovedì 11 giugno, come atteso, aprendo una fase di incertezza sulla panchina gialloblù in vista della prossima stagione di Serie C.

Il tecnico ha infatti scelto di prendersi alcuni giorni di riflessione sul proprio futuro, rinviando ogni decisione. Una situazione che, di fatto, rallenta il percorso di definizione del nuovo assetto tecnico, mentre la società continua comunque a muoversi sul mercato degli allenatori.

Il Cerignola non considera al momento prioritaria la permanenza dell’allenatore milanese e prosegue il lavoro di valutazione su diversi profili. Tra i nomi contattati figurano anche Franco Lerda e Francesco Dettori, che si aggiungono a una lista già ampia composta da Catalano, Mangia, Raffaele e Turati, tutti in corsa per la panchina.

Secondo le previsioni, la scelta definitiva del nuovo allenatore potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, quando il quadro generale sarà più definito.

Maiuri, che ha ancora un anno di contratto con l’Audace Cerignola, aveva in passato sottolineato l’importanza di mantenere uno zoccolo duro della rosa, condizione che, secondo quanto trapela, sarebbe stata sostanzialmente garantita dal club, salvo possibili sviluppi di mercato.

A incidere sulla decisione del tecnico di prendersi tempo sarebbe anche la necessità di avere un quadro più chiaro sia sul piano economico che organizzativo, in una fase di transizione societaria. La nuova proprietà, infatti, punta a definire e annunciare nuove figure dirigenziali a partire dal 1° luglio, inserendo nuovi elementi nell’area tecnica e gestionale.

Lo riporta antennasud.com.

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