Cerignola, presentato il nuovo ambulatorio mobile oncologico

È stato presentato questa mattina a Cerignola il nuovo Truck della Prevenzione di ASL Foggia, un ambulatorio mobile dedicato agli screening oncologici femminili di prossimità, pensato per portare i servizi sanitari direttamente nei territori più lontani e nelle aree caratterizzate da fragilità sociali o difficoltà logistiche.
La presentazione si è svolta nel piazzale antistante il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella”, dove è stato illustrato il funzionamento del nuovo mezzo sanitario, realizzato per rafforzare le attività di prevenzione sul territorio della Capitanata.
Finanziato attraverso il Programma Nazionale Equità della Salute 2021-2027, il truck è dotato di una sala mammografica, un ambulatorio ginecologico per lo screening della cervice uterina, spazi dedicati all’accoglienza e all’anamnesi, oltre alla presenza di personale sanitario specializzato.
L’obiettivo dell’iniziativa è garantire un accesso più semplice ed equo agli screening oncologici, raggiungendo anche le donne che vivono nei comuni più distanti dai principali presidi sanitari.
Con questa nuova struttura mobile, ASL Foggia punta a rafforzare una sanità sempre più vicina ai cittadini, promuovendo la cultura della prevenzione e facilitando l’adesione ai controlli fondamentali per la diagnosi precoce. La salute, così, si sposta verso le persone, abbattendo le distanze e rendendo la prevenzione più accessibile a tutte.