CUN sotto accusa, Schiavone: «Per il grano duro serve un nuovo modello di formazione dei prezzi».

FOGGIA – La Commissione Unica Nazionale (CUN) per il grano duro va ripensata. È la posizione espressa da Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura Foggia e componente della Giunta nazionale dell’organizzazione, intervenuto alla 79ª Assemblea Provinciale di Confagricoltura Foggia, svoltasi a Palazzo Dogana.

«Lo avevamo detto che la CUN non è, e non sarebbe mai potuta essere, la panacea per i mali della cerealicoltura italiana», ha dichiarato Schiavone, sottolineando come il sistema di rilevazione dei prezzi stia mostrando limiti evidenti, soprattutto in un territorio strategico per la produzione cerealicola come la Capitanata. Secondo il presidente di Confagricoltura Foggia, il meccanismo attuale si starebbe rivelando «persino meno efficace della borsa merci un tempo presente in Camera di Commercio» e necessita quindi di correttivi in grado di renderlo maggiormente aderente alle esigenze del mercato nazionale.

Nel suo intervento, Schiavone ha posto l’accento anche sulla sostenibilità economica delle imprese agricole. «Deve essere chiaro a tutti che gli agricoltori devono produrre reddito e non semplicemente coprire i costi», ha affermato, ribadendo che il comparto agricolo deve essere considerato alla stregua di qualsiasi altro settore produttivo. «Noi siamo imprenditori come tutti gli altri e lavoriamo per avere dei guadagni, non solo per evitare perdite».

L’assemblea ha registrato una significativa partecipazione di imprenditori agricoli e rappresentanti istituzionali. Ad aprire i lavori sono stati, in collegamento da remoto, l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli e il sottosegretario di Stato Luigi D’Eramo.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi della risorsa idrica e delle aree interne. Il primo panel ha visto confrontarsi Antonello Bruno, presidente di Confagricoltura Puglia, Francesco Santoro, direttore del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, Nicola Gherardi e l’assessore regionale alle Infrastrutture Raffaele Piemontese. Il secondo incontro si è concentrato sulle prospettive di sviluppo delle aree interne con gli interventi dei presidenti dei GAL Meridaunia e Gargano, Pasquale De Vita e Stefania Bozzini.

A chiudere i lavori è stato il direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi, che ha richiamato il ruolo strategico dell’agricoltura per il futuro del Paese, evidenziando la necessità di rafforzare competitività e innovazione e di avviare un ripensamento complessivo del sistema delle garanzie a sostegno delle imprese agricole.