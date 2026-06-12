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Home // Cerignola // Falsi incidenti stradali a Cerignola: scarcerato il medico Specchio, domiciliari ad altri quattro indagati

CERIGNOLA SPECCHIO Falsi incidenti stradali a Cerignola: scarcerato il medico Specchio, domiciliari ad altri quattro indagati

La decisione arriva dopo i ricorsi presentati dai difensori dei cinque indagati, arrestati lo scorso 28 giugno nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Trani

Falsi incidenti stradali a Cerignola: scarcerato il medico Specchio, domiciliari ad altri quattro indagati

Falso incidente - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Cerignola // Cronaca //

Torna libero dopo due settimane di arresti domiciliari il medico cerignolano Gianfranco Specchio, 80 anni, mentre per altri quattro indagati lo stesso Tribunale della libertà di Bari ha disposto la scarcerazione dal carcere e la concessione dei domiciliari, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti falsi incidenti stradali finalizzati alle truffe assicurative.

I provvedimenti riguardano anche gli avvocati Giuseppe Gobbi (47 anni) e Nicola De Santis (45 anni), il medico Michele Marcandrea (52 anni) e il carabiniere Pierluigi Dipalo (46 anni). Resta invece in attesa di decisione la posizione del sesto indagato, Pasquale Doronzo (58 anni), ex comandante della caserma dei carabinieri di Canosa di Puglia.

La decisione arriva dopo i ricorsi presentati dai difensori dei cinque indagati, arrestati lo scorso 28 giugno nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Trani, che ipotizza un sistema articolato di 8 sinistri stradali simulati o alterati per ottenere risarcimenti dalle compagnie assicurative.

L’inchiesta coinvolge complessivamente 32 indagati tra Cerignola, Foggia, Bat, Basilicata e Bari, con contestazioni che includono falsità ideologica in atti pubblici, falsità in certificati, corruzione, favoreggiamento e tentato depistaggio, per un totale di 22 capi d’imputazione. I fatti contestati si collocano tra il 2021 e il 2025 e si sarebbero verificati tra Cerignola, Canosa di Puglia, Andria e Barletta.

Secondo l’impianto accusatorio, alla base del presunto sistema vi sarebbero anomalie ricorrenti negli incidenti, spesso caratterizzati dalla presenza di veicoli con targa straniera (bulgara o romena) e dall’intervento del luogotenente Doronzo in qualità di unico rilevatore del sinistro, anche in situazioni in cui non era in servizio di pattuglia.

Gli inquirenti ipotizzano che alcuni atti redatti dai carabinieri contenessero annotazioni di servizio false, successivamente utilizzate da professionisti per avviare pratiche di risarcimento corredate da certificazioni mediche ritenute inesistenti o gonfiate.

La ricostruzione accusatoria è stata però contestata con decisione dai difensori degli indagati, che nei ricorsi al Tribunale del Riesame hanno evidenziato la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, l’assenza del reato di corruzione e, per i medici coinvolti, l’assenza del presupposto del pubblico servizio.

In subordine, le difese avevano chiesto misure cautelari meno afflittive, sottolineando anche la posizione di alcuni indagati che si sarebbero autosospesi dai rispettivi ordini professionali, venendo meno così il rischio di reiterazione del reato.

Le motivazioni dei provvedimenti adottati dal Tribunale della libertà di Bari saranno depositate nelle prossime settimane, mentre l’inchiesta resta ancora in fase di indagini preliminari.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

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