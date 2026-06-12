Sono 22 i candidati ammessi alla prova orale per il concorso per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, bandito dal Comune di Foggia nell’ottobre dello scorso anno (1192 le domande pervenute per complessivi 6 posti, ndr).

La prova orale, in programma il 31 luglio prossimo, si svolgerà nella Sala Concorsi di Palazzo di Città, con inizio alle ore 10:30.

La prova pre-selettiva (introdotta in considerazione dell’elevato numero di concorrenti) e la prova scritta si sono svolte lo scorso 20 gennaio, ma in quella occasione non poterono partecipare 2 candidate in stato di gravidanza che avevano presentato la relativa certificazione medica.

In rigorosa osservanza delle normative vigenti in materia e alla luce della documentazione fornita, entrambe sono state invitate a sostenere la prova preselettiva e la prova scritta il 22 maggio scorso.

L’esito della procedura concorsuale, con invito ai candidati ammessi alla prova orale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Foggia, sezione Amministrazione Trasparente, e sul Portale del Reclutamento InPA.