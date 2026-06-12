FOGGIA – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi in via San Severo, all’altezza del campo Rom, dove un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione si è sviluppato su entrambi i lati della carreggiata.

Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, hanno rapidamente interessato una vasta area generando un’alta colonna di fumo visibile anche a notevole distanza. Sul posto sono intervenute diverse squadre della Polizia municipale e dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza, giunta in via precauzionale per eventuali soccorsi. Al momento non si segnalano feriti, ma la situazione è stata monitorata con attenzione per il rischio che il rogo potesse avvicinarsi a strutture e veicoli presenti nella zona.

Disagi alla circolazione lungo via San Severo, con rallentamenti e traffico congestionato durante le operazioni di emergenza. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.