SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – Tragedia nella notte a San Nicandro Garganico, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’autovettura mentre percorreva a piedi la strada provinciale 41, in via Torre Mileto, alla periferia del centro abitato.

Per l’accaduto i Carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico hanno arrestato un giovane di 18 anni del posto con l’accusa di omicidio stradale.

La vittima, un diciassettenne residente in città, stava facendo ritorno a casa dopo aver partecipato a una festa di compleanno quando sarebbe stata investita dall’auto condotta dal giovane. L’impatto si è rivelato fatale: il ragazzo è deceduto sul colpo.

Il conducente del veicolo è rimasto sul luogo del sinistro ed è stato sottoposto agli accertamenti previsti dalla normativa. Gli esami tossicologici ed etilometrici avrebbero dato esito positivo, elemento che ha portato all’arresto del giovane e all’avvio degli approfondimenti investigativi da parte dell’Autorità giudiziaria.

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità sannicandrese, sconvolta dalla morte del ragazzo e dalle circostanze della tragedia.

Come precisato dagli stessi Carabinieri, il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. La posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità giudiziaria e, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza, il giovane non può essere considerato colpevole fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.