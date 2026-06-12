GIO Festival, opera e grandi produzioni in Capitanata

Prosegue il GIO Festival – Giordano International Opera Festival, la rassegna dedicata al compositore foggiano Umberto Giordano, in programma dal 5 al 20 giugno 2026 tra Foggia, Biccari, Manfredonia, Peschici, Roseto Valfortore, Torremaggiore e Vieste. L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Foggia, insieme a Comune e Provincia di Foggia, con il sostegno di Regione Puglia e Puglia Culture, la direzione artistica affidata ai maestri Gianna Fratta e Dino De Palma e il patrocinio della Rai.

Dopo il debutto del 5 giugno al Teatro Giordano con “Marina”, il festival entra nel vivo con “Il Re”, rara opera di Umberto Giordano trasformata in un coinvolgente spettacolo di teatro di strada grazie alla regia di Manu Lalli, nota per le sue produzioni itineranti e per il progetto Opera Camion del Teatro dell’Opera di Roma.

L’appuntamento è fissato per il 14 giugno a Foggia, in Piazza Nigri, e il 15 giugno a Manfredonia, nel Castello Svevo, entrambe le rappresentazioni alle 21.30. L’opera, su libretto di Gioacchino Forzano, racconta una fiaba settecentesca che prenderà vita in un’atmosfera colorata e accessibile a tutti, dagli appassionati di lirica ai semplici curiosi, fino ai più piccoli.

Sul palco saliranno Marcello Rosiello nel ruolo del Re, Veronica Granatiero nei panni di Rosalina e Matteo Mezzaro come Colombello, accompagnati dall’Orchestra Suoni del Sud, diretta dal maestro Benedetto Montebello.

Gran finale il 20 giugno a Foggia, quando Piazza Cavour si trasformerà in un enorme teatro all’aperto per la rappresentazione di “Andrea Chénier”, nell’allestimento del Teatro alla Scala di Milano firmato dal regista Mario Martone. Per l’occasione, tredici bilici hanno trasportato scenografie e strutture direttamente da Milano, dando vita a una delle produzioni più ambiziose dell’intera manifestazione.

A dirigere Coro e Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari sarà Gianna Fratta, mentre il cast vedrà protagonisti artisti di fama internazionale: il tenore spagnolo Jorge de León nel ruolo di Andrea Chénier, il soprano Maria Agresta come Maddalena di Coigny e il baritono Gabriele Viviani nei panni di Carlo Gérard, insieme a numerosi interpreti del panorama lirico nazionale e internazionale.

Una parte dei posti in Piazza Cavour sarà a pagamento, ma saranno disponibili anche numerose sedute gratuite, confermando lo spirito inclusivo della manifestazione, pensata come una festa popolare della musica e della cultura, capace di valorizzare il patrimonio artistico del territorio e attirare nuove energie in Capitanata.