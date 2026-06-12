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MELONI FOGGIA Giorgia Meloni a Foggia il 24 giugno per la Festa nazionale della Guardia di Finanza

La presenza della premier rappresenterebbe uno degli eventi istituzionali più significativi degli ultimi anni per il capoluogo dauno

Giorgia Meloni a Foggia il 24 giugno per la Festa nazionale della Guardia di Finanza

Giorgia Meloni - PH: Giorgia Meloni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Foggia // Politica //

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe essere a Foggia il prossimo 24 giugno in occasione delle celebrazioni nazionali per il 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Salvo eventuali impegni istituzionali dell’ultima ora, la presenza della premier rappresenterebbe uno degli eventi istituzionali più significativi degli ultimi anni per il capoluogo dauno.

Per il 2026, infatti,della manifestazione nazionale del Corpo, un riconoscimento che porterà la città al centro dell’attenzione del Paese. Le celebrazioni prenderanno il via il 21 giugno, giorno della fondazione delle Fiamme Gialle, e si concluderanno il 24 giugno con la cerimonia ufficiale, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose.

Il fulcro dell’evento sarà il Parco Campi Diomedei, dove sono già iniziati i lavori di preparazione dell’area destinata ad accogliere la manifestazione. Tecnici e operai sono al lavoro per l’allestimento del palco centrale e degli spazi riservati agli ospiti istituzionali, mentre proseguono le attività organizzative e logistiche in vista dell’appuntamento.

L’arrivo della presidente del Consiglio, insieme ai vertici della Guardia di Finanza e a rappresentanti del Governo, confermerebbe il rilievo nazionale dell’iniziativa e l’importanza strategica attribuita al territorio foggiano nell’ambito delle celebrazioni del Corpo.

Cresce inoltre l’attesa per il programma ufficiale della manifestazione, che dovrebbe essere diffuso nelle prossime settimane e chiarire dettagli relativi a orari, accessi, sicurezza e appuntamenti collaterali.

Per Foggia, l’evento rappresenta una vetrina istituzionale di primo piano, destinata ad attirare l’attenzione di media nazionali e delegazioni provenienti da tutta Italia, celebrando non solo la storia delle Fiamme Gialle ma anche i 25 anni della Guardia di Finanza nel ruolo di polizia economico-finanziaria dello Stato.

Lo riporta antennasud.com.

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