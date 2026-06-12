Alla prematura età di 55 anni, Tonino ha lasciato quanti gli hanno voluto bene, dopo anni di malattia. La redazione di StatoQuotidiano vuole rendere nuovamente omaggio a Tonino e ai suoi cari. Un Tonino che oggi, forse, sorriderebbe guardando il fermento locale nell’ambito della stampa e dell’informazione radio-televisiva.

Manfredonia. Nel lontano 1887 il signor David E. Hughes passò alla storia per aver trasmesso segnali radio con un trasmettitore a scintille comandato da un orologio, raggiungendo così la ragguardevole distanza, per l’epoca, di oltre 500 metri. Per i tanti sipontini di mezza età, ma anche per quanti hanno seguito o seguono l’evolversi del panorama radio-televisivo locale, Tonino Guerra era entrato nell’immaginario collettivo come una sorta di “David Hughes del Tavoliere”.

Tonino fu a capo, infatti, di una giovane cordata di sipontini che, nel giugno del 1978, sperimentò le prime prove rudimentali di trasmissione radio, fondando così Radio Manfredonia Centro.

Dalla mattina dello storico 1° luglio 1978, Manfredonia fu risvegliata da nuove e magiche onde sonore: quelle di Radio Emme (M come la simbolica trovata di Tonino per rappresentare la sua città natale).

Inizialmente l’emittente fu sostenuta dall’apporto di due soli giovani sipontini: il già citato Tonino e il grande amico Vittorio De Filippo, detto “il Rosso”. Spinti da grande entusiasmo e da una fervida passione, i due ragazzi intrapresero, non senza un pizzico di sana follia, la nuova avventura.

Ben presto la spedizione fu infoltita da nuove leve locali: il mitico Robin, Nico Troiano (che, già prima del Cavaliere, si cimentò nella ricerca di spazi pubblicitari), e poi ancora Matteo Guerra, Lilly, Melina Rinaldi e Guido.

Dopo la fusione, nel 1979, di Radio Emme con l’emittente televisiva Tele Manfredonia, da cui nacque Tele Radio Manfredonia, Tonino, contrario al rapido sodalizio, abbandonò l’amata creatura. Nonostante conservasse la sua frequenza originale, i mitici 103 MHz, e lo storico numero telefonico, l’indimenticato 27500, la radio era ormai cambiata nell’immagine e nella diffusione, compromettendo così i suoi consolidati picchi di ascolto.

Sull’orlo del collasso economico, promozionale e commerciale, Tonino, da buon e prode cittadino, rilevò la sua creatura, cambiandole presto sede e dicitura: nacque così Radio Manfredonia Centro.

Dopo la sede di via Orto Sdanga, il 1° giugno 1985 Radio Manfredonia Centro si trasferì negli studi della più ampia struttura di via San Francesco 55, dotandosi di nuove apparecchiature per tentare la scalata verso traguardi radiofonici di carattere provinciale. Fu così che, per la seconda volta, Tonino centrò il suo obiettivo: Radio Manfredonia Centro invase le frequenze dei cittadini baresi, lucani e persino campani, fino a inserirsi nel circuito nazionale “Margherita”.

Grazie anche al sostegno di nuovi collaboratori, che stoicamente (e rapidamente) si alternarono nella conduzione dei programmi mattutini, nel 2003 Tonino tagliò, con la sua creatura, il traguardo dei 25 anni di trasmissioni.

Scriveva Tonino nel sito di Radio Manfredonia Centro: «Un primato che ci inorgoglisce e ci rende pronti a ulteriori passi futuri, per garantire servizi musicali più accurati, aggiornamenti sportivi più professionali e una più ampia lettura dell’attualità e della cultura», sempre in perfetta sintonia «con i nostri radioascoltatori».

D’altronde Radio Manfredonia Centro è stata ed è «la radio della gente, della sua voglia di ascoltare musica, di partecipare ai nostri giochi e di essere informata sugli avvenimenti locali».

Ancora attuali, allora, le parole dello storico fondatore: «Il nostro target di ascolto, ovvero la gente che ci segue, non fa parte di una categoria definita, non ha un’età precisa, ma è trasversale: dall’adulto al bambino, dalla mamma al negoziante cittadino».

Anche alla fine Tonino non mancò di rivolgere un pensiero ai suoi concittadini, che per un quarto di secolo non si sono mai stancati di «vivere, piangere, amare, respirare, mangiare, gioire», senza mai dimenticare gli amati 103 MHz cittadini.

Ciao Tonino, da tutta la città, da quanti ti hanno conosciuto e da chi, ancora bambino, saliva le scale della tua redazione accompagnando suo padre, detto “il Rosso”.

(Testo di Giuseppe De Filippo, fonte: Il Grecale – 2008)