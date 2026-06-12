Incendio in via San Severo a Foggia, il Comune invita alla prudenza: "Tenere chiuse porte e finestre"

FOGGIA – Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi nelle aree agricole adiacenti a via San Severo, coinvolgendo anche la zona dell’insediamento presente nell’area interessata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, con il supporto delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale. Le autorità stanno monitorando costantemente l’evoluzione della situazione per valutare eventuali ulteriori interventi.

Attraverso una nota ufficiale, il Comune di Foggia ha invitato i cittadini residenti nelle vicinanze dell’area colpita dall’incendio ad adottare alcune misure precauzionali. In particolare, si raccomanda di limitare, ove possibile, la permanenza all’aperto e di mantenere chiuse porte e finestre in presenza di fumo o odori derivanti dalla combustione.

L’Amministrazione comunale ha reso noto di essere in costante contatto con gli enti competenti e assicura che eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali.

Il Comune ha inoltre espresso un ringraziamento agli operatori impegnati nelle attività di soccorso e intervento, invitando la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni istituzionali per evitare la diffusione di notizie non verificate.