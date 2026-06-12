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Home // Cerignola // Lutto a Cerignola per la morte di Michela Santoro, volontaria Assopolizia

MICHELA SANTORO Lutto a Cerignola per la morte di Michela Santoro, volontaria Assopolizia

La sua presenza nelle attività di volontariato è stata segnata da dedizione, senso del dovere e disponibilità verso gli altri

Lutto a Cerignola per la morte di Michela Santoro, volontaria Assopolizia

Lutto a Cerignola per la morte di Michela Santoro, volontaria Assopolizia - Fonte Immagine: alphabetcity.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Cerignola // Cronaca //

È lutto a Cerignola per la scomparsa di Michela Santoro, volontaria del gruppo OdV Assopolizia, ricordata dall’intera comunità come una presenza costante e preziosa nelle attività associative e nel servizio alla collettività.

A darne notizia è stato il Coordinatore Regionale dell’OdV Assopolizia Puglia, Alberto Tella, che ha voluto affidare al ricordo pubblico un messaggio di profonda stima e dolore per la perdita di una figura molto apprezzata all’interno dell’organizzazione.

Nel ricordo condiviso dall’associazione, Michela Santoro viene descritta come una volontaria che ha saputo interpretare pienamente i valori dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, grazie a un impegno costante, discreto e autentico. La sua presenza nelle attività di volontariato è stata segnata da dedizione, senso del dovere e disponibilità verso gli altri, qualità che hanno lasciato un segno profondo in chi ha collaborato con lei.

Il messaggio di cordoglio evidenzia anche il lato umano della volontaria, ricordata per la sua gentilezza, umanità e voglia di contribuire al bene comune, sempre con discrezione ma con grande efficacia nelle attività svolte sul territorio.

Alberto Tella ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia e alla sezione ANPS di Cerignola, sottolineando come il ricordo di Michela resterà vivo tra tutti coloro che hanno condiviso con lei il percorso associativo e le iniziative di volontariato.

La scomparsa della volontaria lascia un vuoto profondo nella comunità. La sua presenza, fatta di impegno silenzioso e costante, viene ricordata come parte integrante della vita associativa e cittadina.

Il ricordo di Michela Santoro resta affidato alla memoria di chi l’ha conosciuta: un’assenza che, come sottolineato nel messaggio di cordoglio, continuerà a farsi sentire nel tempo, nelle attività quotidiane e nei luoghi che hanno segnato il suo impegno.

Lo riporta alphabetcity.it.

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