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Home // Prima pagina // Mamma e figlia avvelenate, svolta nell’inchiesta: denunciata un’amica di famiglia

RICINA AVVELENATE Mamma e figlia avvelenate, svolta nell’inchiesta: denunciata un’amica di famiglia

Nuovo sviluppo nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, decedute lo scorso dicembre a Pietracatella

Mamma e figlia avvelenate, svolta nell’inchiesta: denunciata un’amica di famiglia

Mamma e figlia avvelenate, svolta nell’inchiesta: denunciata un’amica di famiglia - PH: primo piano molise

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Prima pagina //

Nuovo sviluppo nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, decedute lo scorso dicembre a Pietracatella, in Molise, in una vicenda riconducibile a un presunto avvelenamento da ricina. Gli investigatori hanno denunciato una persona vicina alla famiglia, una stretta amica, con l’ipotesi di favoreggiamento.

La donna sarebbe stata ascoltata per tre volte tra gennaio e giugno negli uffici della Questura di Campobasso come persona informata sui fatti. Durante gli interrogatori avrebbe sempre negato l’esistenza di problematiche o tensioni all’interno del nucleo familiare delle vittime.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, però, alcuni elementi raccolti dagli inquirenti avrebbero smentito le sue dichiarazioni. La donna sarebbe stata infatti a conoscenza di dinamiche e criticità familiari che avrebbe continuato a non riferire agli investigatori, circostanza che ha portato alla contestazione del reato di favoreggiamento.

L’inchiesta sul cosiddetto “giallo di Pietracatella” continua senza sosta. Nel corso dei mesi, altri testimoni convocati in Questura avrebbero mostrato reticenze nel raccontare episodi e dettagli ritenuti rilevanti per chiarire la vicenda.

Anche nelle ultime ore gli investigatori hanno ascoltato diversi conoscenti della famiglia Di Vita negli uffici della Questura di Campobasso, mentre proseguono gli approfondimenti su un caso che ha profondamente scosso la comunità locale.

Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi dell’indagine e sulle eventuali responsabilità che potrebbero emergere nei prossimi mesi.

Lo riporta ansa.it.

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