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MANFREDONIA POLIZIA LOCALE Manfredonia, arrivano tre nuovi agenti: conclusa la mobilità per rafforzare la Polizia Locale

Il Comune ha individuato i primi tre vincitori della procedura di mobilità volontaria avviata per la copertura di quattro posti

pl manfredonia

IMMAGINE D'ARCHIVIO PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Si rafforza l’organico della Polizia Locale di Manfredonia. Con una determinazione dirigenziale pubblicata nelle scorse ore, il Comune ha individuato i primi tre vincitori della procedura di mobilità volontaria avviata per la copertura di quattro posti a tempo pieno e indeterminato nel corpo di Polizia Locale.

L’iter rientra nella programmazione del fabbisogno di personale prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e punta a potenziare un settore considerato strategico per il controllo del territorio e i servizi ai cittadini.

A risultare vincitori della selezione sono Roberto Giannella, proveniente dal Comune di Milano, Claudia Chinni, attualmente in servizio presso Roma Capitale, e Nicola Giordano, dipendente del Comune di Seregno. Tutti entreranno nei ruoli dell’amministrazione comunale di Manfredonia con il profilo professionale di agente di Polizia Locale.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, il trasferimento dei tre agenti dovrebbe perfezionarsi a partire dal 15 giugno 2026, salvo il completamento degli ultimi adempimenti amministrativi da parte degli enti di provenienza.

La procedura, avviata nell’ottobre 2025, ha visto la partecipazione di sette candidati. Uno dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria è stato escluso perché non in possesso del requisito relativo alla valutazione della performance richiesta dall’avviso pubblico.

Resta invece da definire la quarta assunzione prevista dal piano. Il Comune ha infatti rinviato la decisione finale in attesa della documentazione necessaria per verificare i requisiti dell’ultima candidata ancora in graduatoria.

Per l’ingresso dei primi tre agenti l’amministrazione ha impegnato una spesa complessiva di 66.496 euro sul bilancio comunale. I nuovi assunti saranno destinati al Settore di Staff II – Polizia Locale, contribuendo a rafforzare le attività di vigilanza, sicurezza urbana e controllo del territorio.

A cura di Michele Solatia.

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