Nuove opportunità di lavoro a Manfredonia, dove un’azienda del territorio ha avviato una selezione per l’inserimento di due figure professionali: un magazziniere e un grafico, da inserire all’interno del proprio organico.

Per il ruolo di magazziniere, la risorsa si occuperà della gestione delle merci, delle operazioni di carico e scarico e dell’organizzazione del magazzino aziendale. Tra i requisiti richiesti figurano il diploma di scuola secondaria, almeno due anni di esperienza nella mansione e il possesso di un mezzo proprio.

Per quanto riguarda la posizione di grafico, il candidato selezionato sarà impegnato nella realizzazione di contenuti visivi, nello sviluppo di materiale pubblicitario e nella gestione della comunicazione grafica aziendale. Anche in questo caso sono richiesti diploma di scuola secondaria, esperienza minima biennale nel settore e disponibilità di un mezzo proprio.

L’azienda offre un contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. La sede di lavoro sarà a Manfredonia.

Gli interessati potranno inviare il curriculum vitae aggiornato, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo email jobcv.manfredonia@libero.it.

L’annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità e non discriminazione.