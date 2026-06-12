MANFREDONIA – Un episodio avvenuto nelle scorse ore lungo una delle principali arterie cittadine riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sul comportamento di molti giovani alla guida di ciclomotori.
A raccontarlo è un cittadino che ha deciso di condividere la propria esperienza attraverso una segnalazione inviata alla redazione, lanciando un appello rivolto alle famiglie e agli stessi ragazzi affinché venga prestata maggiore attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada.
Secondo il racconto, l’episodio si sarebbe verificato in serata lungo il rettilineo adiacente allo stadio comunale, in direzione Castello. Mentre percorreva la strada in automobile, il cittadino avrebbe assistito a una manovra particolarmente pericolosa da parte di un ciclomotore con a bordo due giovanissimi.
«Con l’arrivo dell’estate, già iniziata, nelle strade della città si vedono moltissimi ciclomotori guidati da minorenni che spesso sembrano non percepire il pericolo delle proprie azioni», scrive il lettore.
Nel dettaglio, il mezzo a due ruote avrebbe effettuato un sorpasso a velocità sostenuta, oltrepassando la linea continua e trovandosi, secondo la testimonianza, a incrociare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia.
«Per fortuna indossavano il casco – racconta – ma la manovra è stata molto rischiosa. Ho lampeggiato per segnalare il pericolo a cui stavano andando incontro e ho rallentato fino quasi a fermarmi».
Sempre secondo la ricostruzione fornita dal cittadino, una volta raggiunta la sua vettura, i due ragazzi avrebbero reagito con gesti e urla, senza apparentemente comprendere la gravità della situazione.
L’episodio, al di là del singolo caso, richiama una questione che ogni estate torna al centro dell’attenzione nelle città costiere e nei centri urbani particolarmente frequentati dai giovani: quella della sicurezza stradale e della necessità di promuovere comportamenti responsabili alla guida.
L’autore della segnalazione conclude con un appello rivolto agli adulti e alle famiglie: «Educhiamo i ragazzi al rispetto del Codice della Strada, all’educazione e al rispetto del prossimo».
4 commenti su "Manfredonia, l’appello di un cittadino: “Troppi minori in scooter senza prudenza, servono più educazione e rispetto delle regole”"
Il 90% viola le leggi e prima o poi ci scapperà il morto, gente che guida lo scooter senza casco, una mano con lattina di birra….ieri ho rischiato di essere investito da uno di questi pazzoidi senza cervello, quasi tutte le donne e uomini guidano e manovrano mentre sono dediti ad armeggiare con cellulari, smart phone e hi phone, controlli zero! Vigili urbani appostati zero, vigili urbani con posti di blocco zero, posti di blocco altre forze dell’ordine.. rarissimi… Manfredonia è una città fuorilegge, di genitori che fanno figli solo per trombare e più li lasciano per strada a praticare vandalismo ad ubriacarsi…le madri che pensano più a tatuaggi, manicure, pedicure, abiti succinti e a pettegolare nei bar o luogo di seguire ed educare i figli, e le figlie anche minorenni che spesso sembrano lolite… maschietti e a volte anche femminucce sovente a tracannare alcolici e sniffare..evviva Manfredonia!
Spero che Papa Leone XIV, Sua Santità Papa Prevost accolga il mio accorato appello a venire a Manfredonia con un nutrito gruppo di collaboratori esorcisti per tentare di liberare questa stranissima cittadina e comunità pervasa dal demone del male!
Qui vige la regola(moda) di chi fa peggio! Bisogna rimettere la leva militare per fare diventare un po’ più responsabili non solo i ragazzi ma i genitori. Molti non hanno fatto il militare e non hanno nessuna disciplina e di conseguenza i Loro figli!
E la sera s’impossessano indisturbati di via Torre dell’Astrologo, parcheggiando scooter ovunque senza che la polizia municipale intervenga. Bisogna dare dei segnali da parte delle istituzioni per trasmettere l’idea che ci sono delle regole da rispettare!