MANFREDONIA – Un episodio avvenuto nelle scorse ore lungo una delle principali arterie cittadine riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sul comportamento di molti giovani alla guida di ciclomotori.

A raccontarlo è un cittadino che ha deciso di condividere la propria esperienza attraverso una segnalazione inviata alla redazione, lanciando un appello rivolto alle famiglie e agli stessi ragazzi affinché venga prestata maggiore attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Secondo il racconto, l’episodio si sarebbe verificato in serata lungo il rettilineo adiacente allo stadio comunale, in direzione Castello. Mentre percorreva la strada in automobile, il cittadino avrebbe assistito a una manovra particolarmente pericolosa da parte di un ciclomotore con a bordo due giovanissimi.

«Con l’arrivo dell’estate, già iniziata, nelle strade della città si vedono moltissimi ciclomotori guidati da minorenni che spesso sembrano non percepire il pericolo delle proprie azioni», scrive il lettore.

Nel dettaglio, il mezzo a due ruote avrebbe effettuato un sorpasso a velocità sostenuta, oltrepassando la linea continua e trovandosi, secondo la testimonianza, a incrociare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia.

«Per fortuna indossavano il casco – racconta – ma la manovra è stata molto rischiosa. Ho lampeggiato per segnalare il pericolo a cui stavano andando incontro e ho rallentato fino quasi a fermarmi».

Sempre secondo la ricostruzione fornita dal cittadino, una volta raggiunta la sua vettura, i due ragazzi avrebbero reagito con gesti e urla, senza apparentemente comprendere la gravità della situazione.

L’episodio, al di là del singolo caso, richiama una questione che ogni estate torna al centro dell’attenzione nelle città costiere e nei centri urbani particolarmente frequentati dai giovani: quella della sicurezza stradale e della necessità di promuovere comportamenti responsabili alla guida.

L’autore della segnalazione conclude con un appello rivolto agli adulti e alle famiglie: «Educhiamo i ragazzi al rispetto del Codice della Strada, all’educazione e al rispetto del prossimo».