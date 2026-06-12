MANFREDONIA – Una segnalazione giunta nelle ultime ore richiama l’attenzione su un episodio che avrebbe interessato alcune strade cittadine di Manfredonia e che, se confermato, potrebbe aver creato disagio e preoccupazione tra i passanti.

A denunciare l’accaduto è un cittadino che, attraverso un messaggio inviato alla redazione, riferisce di aver notato un’autovettura Nissan Juke di colore grigio scuro che sarebbe stata vista circolare in città mentre alcuni occupanti avrebbero spruzzato del liquido verso persone presenti lungo la strada.

Secondo quanto raccontato dal segnalante, all’interno del veicolo vi sarebbero stati dei ragazzi giovani. La donna ha spiegato di aver ritenuto opportuno rendere pubblico l’episodio affinché la situazione possa essere portata all’attenzione della comunità e delle autorità competenti.

«Vorrei segnalare una Nissan Juke di colore grigio scuro che va girando in città bagnando le persone con un liquido. Mi è sembrato giusto fare presente questo atto», ha scritto la cittadina nel suo messaggio. In una successiva comunicazione ha aggiunto che nell’auto «ci sono ragazzi giovani».

Al momento non risultano conferme ufficiali sull’accaduto né segnalazioni da parte delle forze dell’ordine. La notizia viene riportata esclusivamente sulla base della testimonianza ricevuta dalla redazione e dovrà pertanto essere verificata dagli organi competenti.

Qualora altri cittadini abbiano assistito a episodi analoghi o siano in grado di fornire ulteriori elementi utili, è consigliabile rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine, indicando luogo, orario e ogni dettaglio utile all’eventuale identificazione del veicolo e dei suoi occupanti.

A cura di Michele Solatia.