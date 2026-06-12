MANFREDONIA – Comunità energetiche, grandi eventi musicali e sportivi, manutenzioni urbane e iniziative culturali e sociali. Sono questi i principali temi affrontati dal sindaco Domenico La Marca nel consueto appuntamento social “Settimana in Comune”, con cui aggiorna i cittadini sulle attività dell’amministrazione.

Tra le novità più rilevanti, la presentazione della candidatura per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) a Borgo Mezzanone. Il progetto punta a creare una rete territoriale per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, coinvolgendo cittadini, imprese, associazioni ed enti locali. Attraverso il bando sarà possibile finanziare studi di fattibilità e analisi energetiche necessarie alla realizzazione dell’iniziativa.

Spazio anche allo sport internazionale. Nelle prossime ore sarà presentato ufficialmente il Mundial Beach Soccer, manifestazione che nel weekend porterà a Manfredonia campioni delle nazionali di Italia, Brasile, Albania e Argentina.

Sul fronte della manutenzione urbana, l’amministrazione ha annunciato il completamento degli interventi sul verde pubblico nell’area dei comparti e dei lavori di manutenzione stradale in diverse zone della città, tra cui via Alessandro Volta, via San Giovanni Bosco, via Torre dell’Astrologo e via dell’Arcangelo. Prevista inoltre l’installazione di nuovi cestini per le deiezioni canine e posacenere.

La prossima settimana sarà invece presentato il programma del Manfredonia Festival, che accompagnerà l’estate cittadina con appuntamenti culturali e di intrattenimento.

Tra gli eventi più attesi figura la tappa inaugurale di “Road to Battiti”, in programma sabato. A partire dalle 18 la città ospiterà la prima tappa del tour, mentre alle 21, in Piazzale Ferri, saliranno sul palco gli artisti J-Ax e Irama.

Lunedì Manfredonia sarà anche una delle sedi del GIO Festival 2026 – Giordano International Opera Festival, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Foggia per valorizzare il patrimonio culturale e territoriale attraverso la musica lirica. Nella stessa giornata, alle 21, la Piazza d’Armi del Castello Svevo ospiterà la rappresentazione de “Il Re”, novella in tre quadri con musica di Umberto Giordano e libretto di Giovacchino Forzano.

Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’accoglienza e della solidarietà in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Le iniziative si svolgeranno tra il 17 e il 18 giugno. Sul Molo di Ponente sarà ricordata la memoria dei migranti morti in mare, mentre al Porto Turistico sono previsti stand, laboratori per famiglie, incontri, dibattiti e momenti musicali dedicati all’integrazione e al dialogo tra culture.

Infine, il 20 giugno, alle ore 19, presso il Parco Giochi Don Giuseppe Diana, sarà inaugurata una panchina bianca in memoria delle vittime della strada, simbolo di riflessione e sensibilizzazione sul valore della vita e della sicurezza.

Con una settimana ricca di appuntamenti e progetti, l’amministrazione comunale punta a coniugare sviluppo sostenibile, cultura, partecipazione e attenzione alle tematiche sociali

A cura di Michele Solatia.