Marasco replica ad AQP: «Nel Vallone dell’Asinara scorrono liquami non depurati, servono controlli h24»

MANFREDONIA (FG) – Non si fa attendere la replica del consigliere comunale e ispettore ambientale Giuseppe Marasco al comunicato diffuso da Acquedotto Pugliese l’11 giugno 2026, con il quale l’azienda ha respinto le accuse relative a presunti sversamenti provenienti dal depuratore cittadino.

«Prendo atto della nota di Acquedotto Pugliese e della smentita riguardo a eventuali sversamenti dal depuratore – dichiara Marasco – ma preciso di non aver mai sostenuto che il tubo di scarico ufficiale dell’impianto fosse danneggiato. Ho invece documentato la presenza di liquami non depurati che scorrono nel Vallone dell’Asinara, a valle dell’impianto».

A sostegno delle proprie affermazioni, il consigliere richiama alcuni elementi che, a suo dire, meritano ulteriori approfondimenti.

«I Carabinieri Forestali di Manfredonia, guidati dal comandante Bratti, hanno percorso l’intero vallone senza riscontrare allacci abusivi. Se nessuno scarica illegalmente, resta da capire da dove provengano le acque scure che ho più volte documentato», afferma.

Marasco riferisce inoltre di aver effettuato riprese video in diverse occasioni lungo la Strada Provinciale 28 Pedegarganica, all’altezza del chilometro 28 circa. «In più date ho filmato acque scure e maleodoranti. I video sono disponibili e documentano quanto osservato sul territorio», sostiene.

Il consigliere sottolinea poi la differenza tra le attività di monitoraggio istituzionale e quelle svolte dai cittadini e dagli operatori impegnati nella tutela ambientale. «ARPA effettua controlli periodici. Io svolgo un’attività di vigilanza costante sul territorio durante tutto l’anno, a titolo gratuito e per senso civico», evidenzia.

In merito al riferimento contenuto nella nota di AQP a possibili azioni legali, Marasco ribadisce la propria posizione: «Continuerò a svolgere il mio ruolo di ispettore ambientale e consigliere comunale. Se sarà necessario, porterò all’attenzione delle autorità competenti tutta la documentazione raccolta, comprese immagini, filmati e testimonianze».

Il consigliere lancia infine una proposta pubblica rivolta ad Acquedotto Pugliese e ad ARPA Puglia: «Installiamo una centralina di monitoraggio permanente nel Vallone dell’Asinara, con dati accessibili in tempo reale ai cittadini. Se tutto è regolare, i risultati lo dimostreranno in modo trasparente. In caso contrario, emergeranno eventuali criticità».

«La mia attività – conclude Marasco – è finalizzata esclusivamente alla tutela dell’ambiente e alla difesa dell’interesse pubblico».