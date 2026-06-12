GARGANO – Dopo l’instabilità degli ultimi giorni, il fine settimana sul promontorio del Gargano sarà caratterizzato da condizioni generalmente stabili e soleggiate. L’alta pressione torna infatti a dominare il Mediterraneo, favorendo un deciso miglioramento del tempo e un graduale aumento delle temperature. Restano da monitorare soltanto locali annuvolamenti e qualche isolato fenomeno nelle ore più calde, soprattutto nelle aree interne e montuose del promontorio.

Venerdì

La giornata odierna si presenta con cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime si manterranno tra 26 e 28 gradi, mentre le minime oscilleranno tra 17 e 19 gradi. Venti moderati dai quadranti settentrionali, con raffiche più sostenute lungo le coste esposte. Mare Adriatico mosso.

Sabato

Sabato sarà la giornata più stabile del weekend. Sole prevalente su tutto il Gargano, con qualche nube di passaggio nelle ore pomeridiane. Temperature in lieve aumento, con punte prossime ai 29-30 gradi nelle zone interne. Venti in attenuazione e mari in progressivo calo del moto ondoso.

Domenica

Domenica proseguirà il clima tipicamente estivo. Cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso, caldo gradevole e temperature ancora in aumento. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di locali addensamenti sulle aree montuose del Gargano, ma con basso rischio di precipitazioni significative. Massime comprese tra 29 e 31 gradi. Mare poco mosso lungo gran parte della costa garganica.

L’inizio della prossima settimana dovrebbe mantenersi stabile e caldo grazie al consolidamento dell’anticiclone, anche se tra lunedì e martedì alcune infiltrazioni più fresche potrebbero favorire sporadici temporali nelle zone interne della Puglia.

Per residenti e turisti si prospetta un fine settimana ideale per le attività all’aperto e per il mare: sole prevalente, temperature estive ma senza eccessi e venti in graduale attenuazione. Il Gargano ritrova così condizioni pienamente favorevoli dopo la parentesi instabile dei giorni scorsi.

A cura di Michele Solatia.