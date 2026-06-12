Nuove nomine e incarichi pastorali nella Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. L’arcivescovo Franco Moscone ha annunciato una serie di provvedimenti che entreranno in vigore dal prossimo 1° settembre, al termine di un percorso definito di “ascolto, discernimento e preghiera”.

Nel messaggio rivolto alla comunità diocesana, Monsignor Moscone ha spiegato che le decisioni adottate mirano a rendere “la nostra Chiesa più dinamica, più generativa, più missionaria”, sottolineando il valore del confronto avuto con i sacerdoti coinvolti nel nuovo assetto pastorale.

L’arcivescovo ha espresso riconoscenza ai sacerdoti che lasciano gli incarichi finora ricoperti, rivolgendo un particolare ringraziamento a don Vincenzo D’Arenzo, che lascia la parrocchia “San Giuseppe Artigiano” di San Giovanni Rotondo e gli incarichi diocesani per raggiunti limiti di età, e a don Davide Longo, che conclude il servizio di Vicario episcopale per il Clero, ruolo che non sarà sostituito.

Tra le principali nomine annunciate, don Alessandro Rocchetti guiderà la parrocchia “San Lorenzo Maiorano” nella Cattedrale di Manfredonia, mentre don Giovanni Granatiero sarà il nuovo parroco della “Santa Maria del Carmine” di Manfredonia e don Giovanni Totaro assumerà la guida della parrocchia “San Carlo Borromeo”, sempre nella città sipontina.

A Vieste, don Emanuele Granatiero è stato nominato parroco della “Santa Maria delle Grazie”, mentre a San Giovanni Rotondo sarà don Domenico Facciorusso a guidare la “San Giuseppe Artigiano”. Novità anche a Monte Sant’Angelo, dove don Maurizio Guerra guiderà la parrocchia “Santa Maria del Carmine”.

Per quanto riguarda le unità pastorali, don Michele Arturo sarà parroco delle comunità “San Nicola di Mira” e “San Cirillo d’Alessandria” di Carpino, mentre don Matteo Totaro guiderà le parrocchie “Santa Maria Assunta” e “San Marco Evangelista” di Vico del Gargano.

Sono stati inoltre ufficializzati diversi incarichi di vicari parrocchiali, in particolare nelle comunità di Manfredonia, Mattinata e San Giovanni Rotondo, oltre a nuove responsabilità diocesane che coinvolgeranno liturgia, seminario, pastorale familiare, tutela dei minori, archivio e attività culturali.

Nel suo messaggio, l’arcivescovo Franco Moscone ha rivolto un ringraziamento ai sacerdoti che hanno accolto con spirito di servizio i nuovi incarichi: “Con spirito sacerdotale e sinodale si sono resi disponibili alle prospettive che andavo loro presentando, accettando, con senso di responsabilità e di condivisione nel servizio al Vangelo e alle comunità, le scelte che il Signore mi ha fatto maturare”.

Il presule ha infine affidato alla benedizione del Signore il cammino della diocesi: “Il Signore benedica la nostra Chiesa diocesana, perché possa crescere nel vigore della fede e nel servizio della carità”.

Lo riporta diocesimanfredonia.it.