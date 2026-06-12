Edizione n° 6095

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CONDOMINIO // Foggia, 25 famiglie senz’acqua in un condominio: amministratore irreperibile all’estero
12 Giugno 2026 - ore  10:32

CALEMBOUR

BERLUSCONI INCIDENTE // Pier Silvio Berlusconi sull’incidente: “Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo”
12 Giugno 2026 - ore  08:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Omicidio Rachele Covino, il processo entra nella fase finale: atteso dopo l’estate il verdetto della Corte d’Assise

FABIO CARINCI Omicidio Rachele Covino, il processo entra nella fase finale: atteso dopo l’estate il verdetto della Corte d’Assise

Secondo la ricostruzione della Procura, l’imputato avrebbe sfondato il portone dell’abitazione con alcuni calci, sorprendendo l’anziana all’interno.

Follia omicida a San Giovanni Rotondo. E' il 43enne Fabio Carinci l'assassino di Rachele Covino - STATOQUOTIDIANO

Follia omicida a San Giovanni Rotondo. E' il 43enne Fabio Carinci l'assassino di Rachele Covino - STATOQUOTIDIANO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Cronaca // Gargano //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Si avvia verso la conclusione il processo per l’omicidio di Rachele Covino, l’81enne di San Giovanni Rotondo uccisa nella propria abitazione il 25 maggio 2024 al termine di una violenta irruzione che sconvolse l’intera comunità.

Davanti alla Corte d’Assise di Foggia, presieduta dal giudice Mario Talani, è imputato il 46enne Fabio Carinci, attualmente ospitato in una struttura psichiatrica riabilitativa assistenziale. A difenderlo è l’avvocato Emiliano D’Onofrio. Nel procedimento si sono costituiti parte civile i figli della vittima, Emanuela e Salvatore Natale, rappresentati dagli avvocati Gianfranco e Raffaele Di Sabato.

Con la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, il procedimento entra ora nella sua fase conclusiva. A fine giugno è prevista la requisitoria del pubblico ministero Anna Landi e l’intervento dei legali di parte civile. Successivamente sarà la volta dell’arringa difensiva. La sentenza di primo grado potrebbe arrivare dopo la pausa estiva. Lo riporta foggiatoday.it.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 25 maggio dello scorso anno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Carinci avrebbe attraversato le strade della città in uno stato di forte alterazione, seminando paura tra residenti e passanti.

Numerose furono le segnalazioni alle forze dell’ordine. Testimoni riferirono di minacce, danneggiamenti e comportamenti aggressivi. Durante il suo percorso l’uomo avrebbe colpito automobili e vetrate, procurandosi anche alcune ferite. L’intervento dei carabinieri si concluse con il suo fermo dopo una colluttazione.

Prima dell’aggressione mortale, l’uomo avrebbe tentato di entrare in un’altra abitazione senza riuscirvi. Poco dopo si sarebbe diretto verso la casa di Rachele Covino.

Secondo la ricostruzione della Procura, l’imputato avrebbe sfondato il portone dell’abitazione con alcuni calci, sorprendendo l’anziana all’interno. La donna sarebbe stata spinta contro un mobile e successivamente colpita ripetutamente con pugni e calci.

Le lesioni riportate, in particolare al capo e al volto, si rivelarono fatali. Nel capo d’imputazione vengono contestate anche le aggravanti della crudeltà e dell’aver approfittato delle condizioni di particolare vulnerabilità della vittima, legate all’età e all’impossibilità di difendersi efficacemente.

L’omicidio di Rachele Covino provocò profonda commozione a San Giovanni Rotondo. Le immagini di quei momenti e il clima di paura vissuto in città restano impressi nella memoria collettiva.

A oltre un anno dai fatti, il processo si prepara ora a entrare nella fase decisiva. Sarà la Corte d’Assise di Foggia a stabilire le responsabilità dell’imputato e a pronunciarsi su una vicenda che continua a segnare profondamente la comunità garganica. Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo.” Sandro Pertini

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO