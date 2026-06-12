SAN GIOVANNI ROTONDO – Si avvia verso la conclusione il processo per l’omicidio di Rachele Covino, l’81enne di San Giovanni Rotondo uccisa nella propria abitazione il 25 maggio 2024 al termine di una violenta irruzione che sconvolse l’intera comunità.

Davanti alla Corte d’Assise di Foggia, presieduta dal giudice Mario Talani, è imputato il 46enne Fabio Carinci, attualmente ospitato in una struttura psichiatrica riabilitativa assistenziale. A difenderlo è l’avvocato Emiliano D’Onofrio. Nel procedimento si sono costituiti parte civile i figli della vittima, Emanuela e Salvatore Natale, rappresentati dagli avvocati Gianfranco e Raffaele Di Sabato.

Con la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, il procedimento entra ora nella sua fase conclusiva. A fine giugno è prevista la requisitoria del pubblico ministero Anna Landi e l’intervento dei legali di parte civile. Successivamente sarà la volta dell’arringa difensiva. La sentenza di primo grado potrebbe arrivare dopo la pausa estiva. Lo riporta foggiatoday.it.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 25 maggio dello scorso anno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Carinci avrebbe attraversato le strade della città in uno stato di forte alterazione, seminando paura tra residenti e passanti.

Numerose furono le segnalazioni alle forze dell’ordine. Testimoni riferirono di minacce, danneggiamenti e comportamenti aggressivi. Durante il suo percorso l’uomo avrebbe colpito automobili e vetrate, procurandosi anche alcune ferite. L’intervento dei carabinieri si concluse con il suo fermo dopo una colluttazione.

Prima dell’aggressione mortale, l’uomo avrebbe tentato di entrare in un’altra abitazione senza riuscirvi. Poco dopo si sarebbe diretto verso la casa di Rachele Covino.

Secondo la ricostruzione della Procura, l’imputato avrebbe sfondato il portone dell’abitazione con alcuni calci, sorprendendo l’anziana all’interno. La donna sarebbe stata spinta contro un mobile e successivamente colpita ripetutamente con pugni e calci.

Le lesioni riportate, in particolare al capo e al volto, si rivelarono fatali. Nel capo d’imputazione vengono contestate anche le aggravanti della crudeltà e dell’aver approfittato delle condizioni di particolare vulnerabilità della vittima, legate all’età e all’impossibilità di difendersi efficacemente.

L’omicidio di Rachele Covino provocò profonda commozione a San Giovanni Rotondo. Le immagini di quei momenti e il clima di paura vissuto in città restano impressi nella memoria collettiva.

A oltre un anno dai fatti, il processo si prepara ora a entrare nella fase decisiva. Sarà la Corte d’Assise di Foggia a stabilire le responsabilità dell’imputato e a pronunciarsi su una vicenda che continua a segnare profondamente la comunità garganica. Lo riporta foggiatoday.it.