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SAN SEVERO Premio Aldo Moro, due studentesse del “Fraccacreta” di San Severo prime nella provincia di Foggia

Protagoniste del risultato sono Federica Sirignese, di San Severo, e Mariagiovanna Coppola, di Torremaggiore, entrambe della classe II B A.F.M

Premio Aldo Moro, due studentesse del “Fraccacreta” di San Severo prime nella provincia di Foggia

’I.T.E.S. “Angelo Fraccacreta” di San Severo - Fonte Immagine: itesfraccacreta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Cronaca // San Severo //

Due studentesse dell’I.T.E.S. “Angelo Fraccacreta” di San Severo si sono distinte nella 9ª edizione del Concorso Nazionale per Borse di Studio “Aldo Moro”, affermandosi come uniche vincitrici della provincia di Foggia e portando l’istituto tra le eccellenze scolastiche a livello regionale e nazionale.

Protagoniste del risultato sono Federica Sirignese, di San Severo, e Mariagiovanna Coppola, di Torremaggiore, entrambe della classe II B A.F.M., che si sono distinte per la capacità di interpretare i valori e l’eredità morale dello statista pugliese a cui il concorso è dedicato.

La competizione, promossa dal Consiglio Regionale della Puglia, premia ogni anno studenti capaci di confrontarsi con temi di alto valore civile e culturale legati alla figura di Aldo Moro. La cerimonia di premiazione si è svolta a Bari il 5 giugno 2026, presso l’Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Puglia, alla presenza delle studentesse e dei docenti che le hanno accompagnate nel percorso.

A seguire le due alunne sono stati la professoressa Maria Grazia Cristino e il professor Leonardo Borazio, che hanno sottolineato l’importanza del lavoro educativo svolto quotidianamente dall’istituto e il valore dell’impegno dimostrato dalle studentesse.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Maria Soccorsa Colangelo, che ha dichiarato: “La premiazione di Federica Sirignese e Mariagiovanna Coppola è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. Questo rilevante riconoscimento premia l’impegno, la dedizione e la serietà delle nostre studentesse, ma testimonia anche la qualità del lavoro educativo svolto dai docenti e la capacità del nostro Istituto di formare giovani consapevoli, preparati e capaci di confrontarsi con temi di alto valore civile e culturale”.

Il risultato ottenuto rafforza il prestigio dell’I.T.E.S. “A. Fraccacreta”, confermandolo come punto di riferimento nel panorama scolastico provinciale e nazionale grazie alla valorizzazione del talento e della formazione degli studenti.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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