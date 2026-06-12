ANCONA – Rosangela Guerra è la nuova direttrice dell’Archivio di Stato di Ancona. La nomina è stata ufficializzata il 1° giugno, al termine della temporanea avocazione dell’Istituto da parte del soprintendente archivistico e bibliografico delle Marche, Benedetto Luigi Compagni.

Originaria di Manfredonia, Guerra porta con sé una lunga esperienza nel settore archivistico e nella tutela del patrimonio documentario. Dal 2018 al 31 maggio 2026 ha prestato servizio presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche come Funzionario Archivista di Stato, occupandosi della tutela archivistica nelle province di Ancona, Pesaro e Urbino e della tutela bibliografica dell’intero territorio regionale.

La nuova direttrice manterrà anche l’incarico ad interim alla guida dell’Archivio di Stato di Pescara. Lo riporta cronacheancona.it

«Assumo la direzione di un Istituto dotato di personale qualificato e di un patrimonio documentario di grande rilievo», ha dichiarato Guerra, sottolineando l’obiettivo di rendere l’Archivio sempre più aperto e dinamico nel rapporto con il territorio e con le istituzioni.

Tra le priorità del nuovo mandato figurano la ricerca di una nuova sede, il potenziamento dei servizi digitali, lo sviluppo dei percorsi didattici per scuole e università e la realizzazione dei progetti collegati al dossier “Ancona Capitale della Cultura 2028”.

L’Archivio di Stato di Ancona conserva circa 18 chilometri di documentazione, un patrimonio di grande valore per la ricerca storica e per la memoria istituzionale del territorio.