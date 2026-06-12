San Giovanni Rotondo, Casa Riformista: "La sconfitta del centrosinistra non è responsabilità nostra"

Già all’indomani delle precedenti elezioni amministrative avevamo evidenziato le contraddizioni e le responsabilità politiche del Movimento 5 Stelle. In quella circostanza, la vittoria dell’apprezzato medico Filippo Barbano sembrava aver aperto una nuova fase per la città, salvo poi essere travolta da accordi e manovre politiche che lasciarono sgomenti molti cittadini. Una vicenda che rappresentò, a nostro avviso, l’emblema di un modo di fare politica caratterizzato più dalla convenienza del momento che dalla coerenza, nel silenzio di un leader nazionale, Giuseppe Conte, che avrebbe potuto e dovuto assumere una posizione più chiara.

La recente tornata elettorale non ha fatto altro che confermare un trend già evidente. Al di là del risultato finale, che ha visto il centrosinistra sconfitto e il centrodestra prevalere con l’elezione di Floriana Natale a sindaco, sono emerse ancora una volta dinamiche estranee alle reali esigenze del territorio. Scelte e comportamenti riconducibili ai vertici pentastellati hanno contribuito ad alimentare divisioni e incomprensioni, producendo effetti che non possono essere liquidati come semplici episodi locali.

Un fenomeno diffuso quello messo in atto da parte dei pentastellati

Il fenomeno non riguarda soltanto San Giovanni Rotondo. Anche a Foggia, dopo la fine anticipata dell’esperienza amministrativa guidata dalla sindaca Episcopo, emergono segnali di una crisi politica e progettuale che coinvolge soprattutto il Movimento 5 Stelle. Si rafforza così una percezione sempre più diffusa tra gli elettori: quella di una forza politica che spesso smentisce sé stessa, rincorrendo posizioni mutevoli e sacrificando la coerenza sull’altare delle convenienze contingenti.

A ciò si aggiunge un atteggiamento che, negli anni, ha finito per allontanare una parte significativa dell’elettorato. Il richiamo alla purezza politica, spesso ostentato come elemento distintivo, si è talvolta trasformato in una forma di presunzione politica, accompagnata dall’illusione di poter determinare ogni equilibrio attraverso strategie che, nei fatti, hanno prodotto risultati ben diversi da quelli auspicati.

Il dato più significativo arriva proprio da San Giovanni Rotondo, città natale di Giuseppe Conte. Qui il Movimento 5 Stelle appare oggi una forza marginale rispetto al passato, incapace di incidere realmente nel dibattito politico cittadino. Un ridimensionamento che assume un valore simbolico particolare proprio perché avviene nella terra del suo leader più rappresentativo.

La politica, tuttavia, non vive di rendite di posizione né di slogan. Vive di credibilità, presenza sul territorio e capacità di interpretare i bisogni delle comunità. Elementi che gli elettori, ancora una volta, hanno dimostrato di saper valutare con grande attenzione attraverso il voto.

Fare luce sulle cause della frattura tra il cosiddetto Campo Largo cittadino e Casa Riformista, composta da due liste civiche di sinistra, e rilanciare un progetto politico alternativo.

È stato questo l’obiettivo della conferenza stampa promossa da Casa Riformista e Competenza e Territorio, nel corso della quale i rappresentanti dell’area hanno spiegato le ragioni che, a loro giudizio, hanno determinato la divisione del centrosinistra alle recenti elezioni amministrative, offrendo al contempo la propria lettura della situazione politica cittadina.

«Non siamo e non saremo parte del campo largo», hanno ribadito gli esponenti del movimento. «Ci candidiamo a rappresentare il vero centrosinistra perché intendiamo ripartire come area riformista di natura politica. Il centrosinistra ha perso, ma non per colpa nostra».

Per sostenere la propria tesi, i dirigenti di Casa Riformista hanno mostrato un accordo sottoscritto il 31 marzo 2025 tra il segretario cittadino del Partito Democratico Matteo Masciale e Giuseppe Miglionico. Un documento che, secondo i promotori dell’iniziativa, dimostrerebbe la correttezza del percorso intrapreso e la volontà di evitare strumentalizzazioni.

«La verità andava raccontata dopo la campagna elettorale», hanno spiegato. «Vogliamo continuare il progetto dei riformisti e rappresentare il centrosinistra a San Giovanni Rotondo al di là dei simboli, convinti che questo progetto possa ripartire su basi nuove».

Presenti alla conferenza il segretario di Competenza e Territorio, Siena, i consiglieri comunali Pio Cisternino e Michele Crisetti, oltre a Giuseppe Miglionico.

Le critiche al Movimento 5 Stelle e al campo largo

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il rapporto con il Movimento 5 Stelle. Secondo Casa Riformista, l’atteggiamento dei pentastellati sarebbe stato «arrogante e non collaborativo», fino al punto di mettere in discussione la possibilità che esponenti del Partito Democratico potessero guidare la città.

«È stato tradito il mandato degli iscritti al PD e del percorso politico costruito negli anni», è stato affermato. «Non possono essere imposte formule che a San Giovanni Rotondo non hanno mai funzionato. I cittadini hanno compreso il fallimento dell’esperienza dei 5 Stelle e non possiamo essere vittime di decisioni assunte a tavolino».

Per Siena, «lo strappo con il campo largo era necessario per cambiare il paradigma della politica cittadina». Secondo l’esponente riformista, la sconfitta del centrosinistra sarebbe maturata prima ancora della presentazione delle liste.

«Le elezioni le avevano già perse prima dell’inizio della campagna elettorale. Non si può attribuire a noi la responsabilità del mancato accesso al ballottaggio. I nostri 3.200 voti hanno rifiutato un campo largo che, in realtà, non era tale».

«Il PD si è lasciato imporre scelte estranee al centrosinistra»

Nel mirino dei relatori anche alcune alleanze e candidature ritenute incoerenti con la tradizione progressista locale.

«Il Partito Democratico si è lasciato imporre scelte soprattutto da una lista civica che per quindici anni ha guidato il centrodestra. Questa presenza è stata determinante nelle dinamiche del cosiddetto campo largo», hanno sostenuto.

Da qui la volontà di ricostruire un’area autenticamente progressista: «Occorre riunire le vere forze del centrosinistra e non quelle che si dichiarano tali solo in determinate circostanze. Vogliamo diventare il punto di riferimento di questa area politica già a partire dai prossimi appuntamenti elettorali».

Critiche sono state rivolte anche all’europarlamentare Mario Furore, ritenuto corresponsabile di alcune scelte politiche maturate a livello provinciale e regionale.

«Rossella Fini ha perso le elezioni, ma non può essere considerata la responsabile di un disastro politico che si era già consumato prima del voto», hanno precisato.

Cisternino: «Basta con i capi bastone»

Particolarmente duro l’intervento del consigliere comunale Pio Cisternino.

«La nostra città è stata vittima di accordi e inciuci costruiti da soggetti che dal 2011, ogni volta che hanno imposto le proprie decisioni al centrosinistra, hanno prodotto sconfitte elettorali. Da San Giovanni Rotondo deve partire un nuovo modo di fare politica che cancelli definitivamente la stagione dei capi bastone».

Per Cisternino è necessario tornare a un centrosinistra fondato sul pluralismo delle idee e sul confronto tra sensibilità differenti.

«La città ha bisogno di una nuova visione. Occorre partire dalle grandi questioni strategiche, a cominciare da Casa Sollievo della Sofferenza, mettendo da parte conflitti e personalismi e costruendo interlocuzioni alla pari».

Crisetti: «Il PD deve superare il verticismo»

Anche Michele Crisetti ha insistito sulla necessità di una profonda riflessione interna al Partito Democratico.

«Quando i valori fondanti di un partito non vengono più rappresentati, si creano inevitabilmente vie di fuga. Queste ferite possono essere rimarginate soltanto se vi sarà un ripensamento e se verranno abbandonati atteggiamenti di sopraffazione».

Secondo Crisetti, il PD dovrebbe abbandonare «un modello fondato sul verticismo e sull’obbedienza muta e cieca», privilegiando invece il confronto democratico e il bene della città.

Presenti alla conferenza esponenti dell’attuale amministrazione di centro destra. Un’alleanza silenziosa che potrà far rumore?

L’esponente riformista ha inoltre ricordato come la presenza di Pasquale Chindamo, eletto nella coalizione guidata da Floriana Natale e indicato come possibile presidente del Consiglio comunale, abbia favorito un dialogo con il civismo che va oltre le tradizionali appartenenze politiche.



Miglionico ricostruisce la trattativa

Nel corso della conferenza, Giuseppe Miglionico ha ricostruito le fasi che precedettero la scelta del candidato sindaco del centrosinistra.

Secondo il suo racconto, il vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese, Mario Furore, il segretario provinciale del PD Domenico D’Arienzo e altri dirigenti provinciali si riunirono a Foggia per tentare di riaprire il confronto.

«Mario Furore non condivideva alcune proposte avanzate dai suoi interlocutori. Il Partito Democratico, però, non andò oltre e insistette sulla candidatura del segretario Masciale».

Miglionico ha inoltre riferito che, nel corso delle discussioni, furono avanzati diversi nomi alternativi, tra cui Maria Pia Patrizio, Michele De Angelis e Rossella Fini.

Rossella Fini è tua cugina

«A un certo punto il segretario del PD mi invitò a parlare in disparte e mi disse: “Rossella Fini è tua cugina, non puoi dire di no”. Ma questo non influenzò in alcun modo la nostra posizione e andammo avanti per la nostra strada».

Opposizione responsabile

Nonostante le critiche rivolte agli avversari politici, Casa Riformista ha assicurato che manterrà un atteggiamento istituzionale nei confronti della nuova amministrazione comunale.

«Saremo al fianco del sindaco quando sarà necessario nell’interesse della città, ma eserciteremo un controllo rigoroso sull’attività amministrativa, soprattutto quando dovesse discostarsi dagli impegni assunti durante la campagna elettorale», ha concluso Siena.

La conferenza si è chiusa con il rilancio del progetto riformista e con l’obiettivo dichiarato di ricostruire un centrosinistra alternativo al campo largo, fondato – secondo i promotori – su coerenza politica, partecipazione e identità programmatica, analizzando pedissequamente l’esito del voto.

A San Giovanni Rotondo il Movimento 5 Stelle paga oggi il conto delle proprie contraddizioni. Dopo aver stretto alleanze tutt’altro che lineari con il centrodestra nel tentativo di tenere in vita l’esperienza amministrativa di Michele Barbano, poi definitivamente naufragata, i pentastellati continuano a presentarsi come i custodi della partecipazione democratica. Una narrazione che però si scontra con una realtà fatta di decisioni calate dall’alto, candidature imposte e strategie definite da pochi.

Il paradosso è evidente: il movimento che per anni ha riempito le piazze e mobilitato folle entusiaste attorno ai propri leader è oggi quasi scomparso dal panorama politico cittadino. Le bandiere gialle che un tempo dominavano manifestazioni e campagne elettorali hanno lasciato spazio a piazze vuote e a schede elettorali prive del simbolo che aveva promesso di rivoluzionare la politica locale.

Eppure, nonostante il progressivo ridimensionamento del consenso, il peso politico dei 5 Stelle nella recente tornata elettorale è stato, negativamente, tutt’altro che marginale. Attraverso una strategia comunicativa invasiva e una costante pressione sugli alleati, il Movimento ha finito per orientare temi, linguaggi e priorità della campagna, contribuendo al tempo stesso a mettere sotto silenzio questioni di grande rilevanza pubblica, a partire dall’Affaire Casa Sollievo.

Il risultato finale è una città ancora più divisa, un centrosinistra frammentato e una comunità costretta ad assistere all’ennesima stagione di veti, contrapposizioni e personalismi. San Giovanni Rotondo, invece, avrebbe bisogno di ben altro: di chiarezza, di responsabilità e soprattutto di una politica capace di anteporre l’interesse collettivo alle convenienze di parte. Perché il vero nodo non è chi occupa una poltrona, ma quale futuro si intende costruire per la città.

A cura di Maurizio Varriano.