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Home // Politica // Scontro Meloni-Conte sul video social, la premier: “Avete montato le mie espressioni ma io non c’ero”

MELONI CONTE Scontro Meloni-Conte sul video social, la premier: “Avete montato le mie espressioni ma io non c’ero”

Secondo quanto ricostruito dalla stessa premier, al momento dell’intervento di Conte lei aveva già lasciato Montecitorio

Scontro Meloni-Conte sul video social, la premier: "Avete montato le mie espressioni ma io non c’ero”

Scontro Meloni-Conte sul video social, la premier: "Avete montato le mie espressioni ma io non c’ero” - Fonte Immagine: adnkronos.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Politica // Politica Nazionale //

Nuovo scontro politico tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo la pubblicazione sui social di un video relativo all’intervento dell’ex premier alla Camera durante il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

Nel filmato condiviso da Conte, accompagnato dalla frase “fatevi sotto, non temiamo nulla”, compare uno split screen: da una parte il leader pentastellato mentre attacca il governo, dall’altra immagini della premier con espressioni serie e apparentemente riferite al discorso in Aula.

A contestare il contenuto del video è stata direttamente Giorgia Meloni, che sui social ha accusato il Movimento 5 Stelle di aver realizzato un montaggio fuorviante. “Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento? Lo chiarisco solo per ricordare a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della realtà e fake news”, ha scritto la presidente del Consiglio rispondendo pubblicamente al post del leader M5S.

Secondo quanto ricostruito dalla stessa premier, al momento dell’intervento di Conte lei aveva già lasciato Montecitorio, dopo aver concluso la replica alla discussione generale, per recarsi al Quirinale in occasione della consueta colazione di lavoro con il presidente della Repubblica e i ministri, prima del successivo passaggio al Senato.

La polemica arriva al termine di una giornata già caratterizzata da forti tensioni in Aula, segnata anche dalle discussioni sulle parole del deputato M5S Francesco Silvestri e dal caso delle cosiddette “ginocchiere”, episodio sul quale Meloni aveva già replicato con toni duri, rivendicando il proprio percorso politico e criticando il linguaggio utilizzato dagli esponenti del Movimento 5 Stelle.

Lo riporta adnkronos.com.

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