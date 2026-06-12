VIESTE – Il Comune di Vieste amplia il piano della sosta a pagamento per la stagione estiva 2026. Con l’ordinanza n. 46 dell’11 giugno 2026, firmata dal dirigente del Settore Tecnico, ingegner Vincenzo Ragno, l’amministrazione comunale ha integrato il precedente provvedimento che regolava i parcheggi a pagamento, introducendo nuove aree soggette a tariffazione fino al termine della stagione turistica.

La decisione nasce dalla necessità di gestire in maniera più efficiente il notevole incremento di presenze che caratterizza i mesi estivi nella cittadina garganica. Nel documento si evidenzia infatti come l’aumento della popolazione dovuto all’arrivo di turisti e villeggianti renda indispensabile adottare misure in grado di garantire una migliore organizzazione della mobilità urbana, della sicurezza stradale e della vivibilità del centro cittadino.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, gli obiettivi principali del provvedimento sono favorire una maggiore rotazione dei veicoli negli stalli disponibili, migliorare l’accessibilità alle zone di maggiore interesse turistico e commerciale e ridurre il traffico generato dagli automobilisti alla ricerca di un posto auto.

L’atto richiama la precedente ordinanza comunale n. 43 del 27 maggio scorso, con la quale erano state istituite le soste a pagamento per l’anno 2026, e si inserisce nel quadro delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale in materia di viabilità e gestione della sosta.

Le nuove aree interessate

L’integrazione riguarda quattro ulteriori zone individuate come aree di particolare rilevanza urbanistica e caratterizzate da specifiche esigenze di traffico durante il periodo estivo.

I parcheggi a pagamento saranno attivi:

in via Venezia;

nell’area di parcheggio sul Lungomare Enrico Mattei;

nel piazzale Aldo Moro, limitatamente alla strada senza uscita adiacente all’area di parcheggio già esistente;

nell’area di parcheggio sul Lungomare Cristoforo Colombo, in prossimità delle aree demaniali.

Per tutte le aree indicate, la sosta a pagamento sarà in vigore dal 1° giugno al 30 settembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 24, con controllo tramite parcometri.

Le categorie esentate

Restano valide le esenzioni già previste dalle deliberazioni comunali. Potranno sostare gratuitamente nelle zone a pagamento:

i veicoli di servizio delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine;

i mezzi della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, dei Vigili del Fuoco e dei servizi di soccorso;

i veicoli utilizzati da enti o soggetti che svolgono attività di pubblico interesse o operano per conto dell’amministrazione comunale in occasione di manifestazioni ed eventi;

i titolari di contrassegno per persone con disabilità.

Le regole per gli automobilisti

L’ordinanza richiama inoltre le norme del Codice della Strada relative alla corretta occupazione degli stalli. Gli automobilisti dovranno parcheggiare esclusivamente negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale senza invadere le aree adiacenti.

Il Comune precisa che non sarà consentito occupare due stalli con un solo veicolo, neppure nel caso in cui venga corrisposta una doppia tariffa di parcheggio. Le eventuali violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Obiettivo: più accessibilità e meno traffico

Nelle motivazioni del provvedimento l’amministrazione sottolinea come la riorganizzazione delle aree di sosta rappresenti uno strumento per migliorare la gestione della mobilità durante il periodo di massima affluenza turistica. La regolamentazione, infatti, punta ad aumentare la disponibilità effettiva dei posti auto attraverso la rotazione dei veicoli, favorendo l’accesso alle attività commerciali, al centro storico e alle principali aree di aggregazione della città.

L’ordinanza è stata trasmessa alle forze dell’ordine, agli enti competenti e agli organi di informazione locale per garantirne la massima diffusione tra residenti, operatori economici e visitatori.

A cura di Michele Solatia.