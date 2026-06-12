FOGGIA – Fine settimana all’insegna del sole e del caldo intenso in Capitanata e nel resto della Puglia. L’alta pressione continuerà infatti a dominare lo scenario meteorologico del Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e un progressivo aumento delle temperature.

Secondo gli esperti, il weekend sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi e da valori termici in costante crescita. Le zone interne del Foggiano saranno tra le più calde della regione, con punte che tra domenica e lunedì potrebbero raggiungere i 36-37 gradi.

Nel capoluogo dauno la colonnina di mercurio si avvicinerà ai 36 gradi nelle ore centrali della giornata, mentre temperature leggermente più contenute interesseranno le aree costiere pugliesi. A Bari sono attesi valori intorno ai 30 gradi, a Brindisi fino a 32 e nel Salento fino a 33 gradi.

Caldo intenso ma senza particolari criticità

L’anticiclone garantirà tempo stabile e assenza di fenomeni significativi almeno fino all’inizio della prossima settimana. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate, con venti generalmente deboli e mari poco mossi.

Le ore più calde saranno quelle comprese tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, quando nelle aree pianeggianti della Capitanata si registreranno le temperature più elevate.

Una temporanea attenuazione dell’alta pressione potrebbe manifestarsi nella giornata di martedì. In particolare, nelle zone dei Monti Dauni non si esclude la formazione di qualche breve rovescio o isolato temporale nelle ore pomeridiane.

Si tratterebbe comunque di fenomeni localizzati e di breve durata, destinati a esaurirsi entro la serata senza particolari conseguenze.

Contestualmente le temperature potrebbero subire una lieve flessione, pur mantenendosi su valori pienamente estivi.

Le proiezioni indicano un rapido ritorno dell’anticiclone già da mercoledì, con il ripristino di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su tutta la regione.

Nella seconda metà della settimana il caldo tornerà gradualmente a intensificarsi, riportando temperature superiori alle medie stagionali e confermando l’avvio di una fase pienamente estiva anche in Capitanata. Lo riporta foggiatoday.it