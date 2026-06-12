Edizione n° 6095

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CONDOMINIO // Foggia, 25 famiglie senz’acqua in un condominio: amministratore irreperibile all’estero
12 Giugno 2026 - ore  10:32

CALEMBOUR

BERLUSCONI INCIDENTE // Pier Silvio Berlusconi sull’incidente: “Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo”
12 Giugno 2026 - ore  08:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Weekend rovente in Capitanata: temperature fino a 37 gradi, anticiclone protagonista

CALDO CAPITANATA Weekend rovente in Capitanata: temperature fino a 37 gradi, anticiclone protagonista

Secondo gli esperti, il weekend sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi e da valori termici in costante crescita.

Allerta caldo estremo in arrivo: temperature record anche a Foggia

FOGGIA, CALDO - ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

FOGGIA – Fine settimana all’insegna del sole e del caldo intenso in Capitanata e nel resto della Puglia. L’alta pressione continuerà infatti a dominare lo scenario meteorologico del Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e un progressivo aumento delle temperature.

Secondo gli esperti, il weekend sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi e da valori termici in costante crescita. Le zone interne del Foggiano saranno tra le più calde della regione, con punte che tra domenica e lunedì potrebbero raggiungere i 36-37 gradi.

Nel capoluogo dauno la colonnina di mercurio si avvicinerà ai 36 gradi nelle ore centrali della giornata, mentre temperature leggermente più contenute interesseranno le aree costiere pugliesi. A Bari sono attesi valori intorno ai 30 gradi, a Brindisi fino a 32 e nel Salento fino a 33 gradi.

Caldo intenso ma senza particolari criticità

L’anticiclone garantirà tempo stabile e assenza di fenomeni significativi almeno fino all’inizio della prossima settimana. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate, con venti generalmente deboli e mari poco mossi.

Le ore più calde saranno quelle comprese tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, quando nelle aree pianeggianti della Capitanata si registreranno le temperature più elevate.

Una temporanea attenuazione dell’alta pressione potrebbe manifestarsi nella giornata di martedì. In particolare, nelle zone dei Monti Dauni non si esclude la formazione di qualche breve rovescio o isolato temporale nelle ore pomeridiane.

Si tratterebbe comunque di fenomeni localizzati e di breve durata, destinati a esaurirsi entro la serata senza particolari conseguenze.

Contestualmente le temperature potrebbero subire una lieve flessione, pur mantenendosi su valori pienamente estivi.

Le proiezioni indicano un rapido ritorno dell’anticiclone già da mercoledì, con il ripristino di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su tutta la regione.

Nella seconda metà della settimana il caldo tornerà gradualmente a intensificarsi, riportando temperature superiori alle medie stagionali e confermando l’avvio di una fase pienamente estiva anche in Capitanata. Lo riporta foggiatoday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo.” Sandro Pertini

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO