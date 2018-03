Antidroga Dia Bari, 8 arresti, anche “Tarallo”

Di:

Bari – SMANTELLATA dalla D.I.A. di Bari una pericolosa organizzazione criminale cerignolana dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con a capo il noto esponente storico della mafia cerignolana Nicola Traversi, detto “Tarallo”. La Direzione Investigativa Antimafia di Bari, nella giornata odierna, ha dato esecuzione a 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, nell’ambito dell’operazione “Ceraunilia” che ha disarticolato un’organizzazione criminale cerignolana attiva tra Milano, Cerignola e S. Ferdinando di Puglia.In manette è finito il noto esponente della mafia cerignolana Traversi Nicola, detto “Tarallo”, già condannato per associazione di stampo mafioso nell’ambito dell’operazione “Cartagine”, condotta a metà degli anni ’90 dalla stessa Direzione Investigativa Antimafia di Bari, che decapitò i vertici dei clan cerignolani. Con Traversi altre 7 persone sono finite in carcere con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti poiché colpiti da misura cautelare personale chieste dal Sost. Proc. della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari – Dr. Lorenzo Lerario – ed emesse dal G.I.P. – Dr. Marco Guida. Le articolate indagini, durate oltre un anno, sono state svolt e dagli uomini della D.I.A. che sono riusciti a ricostruire le trame di un vasto traffico di cocaina che dall’hinterland milanese giungeva sul mercato di Cerignola e comuni limitrofi.In due diverse circostanze, gli investigatori della D.I.A., in collaborazione con la Polizia ed i Carabinieri del luogo, hanno sequestrato oltre 7 Kg. di cocaina purissima provenienti dal capoluogo lombardo e trasportata da due corrieri che furono tratti in arresto.L’organizzazione, con a capo Traversi, si era dotata anche di una base operativa in Margherita di Savoia, al fine di gestire in maniera più efficace lo spaccio anche lungo il litorale, soprattutto nella stagione estiva.Barra Lorenzo, San Ferdinando di Puglia, classe 1974Colonna Vincenzo, Cerignola, classe 1978Deramo Roberto, Cerignola, classe 1981Piazzolla Ferdinando, Canosa di Puglia, classe 1988Virgilio Giuseppe, Cerignola, classe 1967Traversi Nicola, Cerignola, classe 1959Traversi Giuseppe, Cerignola, classe 1983De Palma Francesco, CerignolaRedazione Stato, riproduzione riservata