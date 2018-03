“Terremoti e strutture antisismiche avveniristiche”

Di:

Manfredonia – C’E’ qualcosa di ancor più caldo del caldo estivo? E’ il calore infernale che proviene dalla parte centrale della terra! Secondo alcuni studi sarebbero proprio i moti convettivi del magma che premendo sulla “sottile” crosta terrestre provocherebbero quelle fratture geologiche all’origine dei terremoti. E una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita a nord della Puglia stamani alle 08:26. L’epicentro? Nel mare Adriatico al largo di Manfredonia a 25 km di profondità, per questo è stata sentita distintamente sul Gargano e in parte della Capitanata. Questo evento, per fortuna raro, non ha riportato danni a cose e persone, comunque accende l’attenzione su una questione imponderabile quanto imprevedibile qual è il movimento tellurico della Terra. Di qui la necessità di sapere cosa fare prima del terremoto.

In Italia, come in tanti altri luoghi del mondo, è difficile discutere sulle strutture antisismiche, in quanto la risposta della gente ha un atteggiamento antiproduttivo, credendo che ci vogliano tanti soldi per risolvere a monte il problema. Non è così, rivolgendovi ad un costruttore di fiducia probabilmente cambiereste idea, sapendo che a fronte di alcuni accorgimenti tecnici potreste rimanere incolumi, anche in presenza di un terremoto in atto, in questo i giapponesi sono maestri. Ed un idea maestra, per quanto “mastodontica”, è stata presentata da tempo ed in diverse occasioni all’amministrazione comunale di Manfredonia. In sintesi prevede la realizzazione di una struttura ricettiva, resa ancora più originale della Sun Cruise Hotel (una nave da crociera su terra ferma), il suo nome? “Astro-Nave” nel link a seguire ve la ricordo in alcuni suoi dettagli, non ultimo quello di accogliere terremotati, nel caso degli abitanti del posto abbiano degli appartamenti lesionati da un forte sisma; Insomma una soluzione di lusso, di cui potranno nuovamente fruire i turisti una volta che i senzatetto disporranno di un nuovo alloggio, magari antisismico.

Più info sulla struttura avveniristica ed antisismica per eccellenza potrete cercarle cliccando qua . Ricordiamo che, probabilmente, chi sopravvive ad un terremoto non è il più “forte” e neppure il più “intelligente”, bensì il più preparato, quindi, oltre a prepararci all’Astro-Nave, che può divenire un modello di sviluppo turistico ed un presidio antisismico, cerchiamo di prepararci al meglio per poter fronteggiare un evento avverso.

Per questo in una prossima pubblicazione cercheremo di intervistare:

– Qualche geologo che può meglio delineare le dinamiche che possono scatenare la Terra;

– Un responsabile della protezione civile che ci spieghi gli utili e spesso vitali comportamenti da tenere durante e subito dopo un sisma;

– alcuni membri della società civile che vorranno intervenire prima di rivolgerci al genio civile. Importanti saranno anche le rassicurazioni su di un piano di emergenza e prevenzione adottato dalla nostra amministrazione, che tenga anche conto del alto rischio di un mega impianto di GPL in un luogo sismico com’è il nostro. Insomma che la scossa di oggi dia una scossa soprattutto a chi si deve occupare di questa situazione adottando la migliore soluzione.

(A cura di Benedetto Monaco – benedetto.monaco@gmail.com)