Aspirata da bocchettone piscina, muore 13enne a Sperlonga

(ANSA) Tragedia in un grand hotel di Sperlonga, località tursitica in provincia di Latina. Una ragazza di 13 anni di Frosinone, Sara Francesca Basso, in vacanza con i genitori, è morta dopo essere stata aspirata da un bocchettone della piscina.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri. La ragazza, soccorsa in gravi condizioni, è deceduta nella notte in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L’area della piscina è stata posta sotto sequestro. A quanto ricostruito,intorno alle 17 di ieri, la 13enne si è tuffata per farsi un bagno quando è stata aspirata da un bocchettone ampio circa 20 centimetri che si trova sul fondo della piscina. Vedendola in difficoltà, alcune persone l’hanno aiutata riuscendo a portarla fuori dall’acqua. La ragazza, che aveva ripreso conoscenza dopo essere stata rianimata, è deceduta nella notte in ospedale. Sarà effettuata l’autopsia per stabilire le cause esatte del decesso e capire se la ragazzina sia stata colta da un malore. (ANSA)