Il tribunale di Foggia, con sentenza del 10 luglio, ha assolto i sindaci di Vico (Michele Sementino), Matti­nata (Michele Prencipe), Peschici (Franco Tavaglione) e Rodi (Nicola Pinto) per la vicenda del­le falesie, che per il rischio crolli suscitò enorme preoccupazione tre anni fa, deter­minando l’interdizione di estesi tratti del li­torale garganico e un procedimento penale contro i primi cittadini dell’epoca, accusati di inerzia.

La sentenza afferma non esservi alcun pericolo visti i la­vori di messa in sicurezza realizzati. Il Tribunale di Fog­gia (presidente Antonio Civita, giudici a latere, Clelia Cesarano e Rober­ta Gentile) ha assolto martedì scorso tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, su richiesta dei difensori degli imputati e dello stesso Pubblico Ministero.

Le prove addotte dai difensori hanno consentito di accertare che i sindaci imputati, diversamente da quanto ipotizzato dall’accusa, ave­vano realizzato nel tempo corposi interven­ti di messa in sicurezza delle falesie. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/ambiente/item/60653-rischio-idrogeologico-gargano-falesie-assolti-i-sindaci-di-vico-del-gargano-mattinata-peschici-e-rodi-avevano-realizzato-nel-tempo-gli-interventi-di-messa-in-sicurezza