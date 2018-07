Festa Patronale SS. Michele Cataldo a Cagnano Varano

Di:

Cagnano Varano, 7 maggio 2018. Grande partecipazione, sabato e domenica al Concerto di organo in Chiesa Madre e alla Benedizione degli animali alla Grotta di San Michele (link alle foto) (https://schiamazzi.us5.list-manage.com/track/click?u=72657ee66179cc8f9d5e756da&id=b227a8b4fb&e=284bf49d72) . I due eventi, hanno di fatto aperto le Feste Patronali di Cagnano Varano che, dopo il concerto di beneficenza pro AGAPE della cover band ufficiale dei Nomadi, The Gordons, di questa sera, domani entrano ufficialmente nel vivo.

Domani mattina, infatti, si parte con spari di mortaretti e giro bandistico per le vie del paese del gruppo bandistico ” città di Cagnano Varano” con l’omaggio alle quattro chiese e ai monumenti dei caduti mentre su Corso Giannone è prevista la tradizionale fiera mercata con espositori e commercianti provenienti da tutta la Capitanata e da provincie limitrofe. Sempre nella mattina alle ore 9,00 e ore 10,30 ci saranno le Celebrazioni Eucaristiche alla Grotta di San Michele Arcangelo.

Alle ore 18,00 ci sarà il raduno presso la Croce con le Autorità Civili e Militari per il pellegrinaggio verso la Grotta di San Michele Arcangelo: a seguire concelebrazione Eucaristica e artistici fuochi pirotecnici.

Alle ore 21,30 la festa torna in paese dove in piazza Giannone si terrà il concerto di Daniele De Martino. Il cantante palermitano , con oltre dieci milioni di visualizzazioni su YouTube e più trecento concerti soltanto negli ultimi due anni, si esibirà con Tony Capone. A seguire fantasia di colori offerta da Marco Giuliani e Giovanni Cataneo.

Anche quest’anno la festa è finanziata attraverso una lotteria autorizzata dal Monopolio di Stato che vede come primo premio una settimana di soggiorno benessere a Ischia (oltre a buoni shopping, buoni spesa ed elettrodomestici). L’estrazione è prevista giovedì sera alle 21, prima del concerto finale de Le Vibrazioni in piazza Giannone.

Il Comitato Feste è costituito dalle parrocchie Santa Maria della Pietà e San Francesco e dalle associazioni: Azione Cattolica, Associazione Cuochi Gargano e Capitanata, Federcasalinghe, Le Gemme del Gargano, La Montagna del Sole, Muzia, Schiamazzi, Time Music.