Foggia. Gli Ospedali riuniti do­vranno organizzare (forse a fi­ne anno) la mega selezione per gli operatori socio-sa­nitari: previste in totale 1769 assunzioni di cui 200 ai «Riu­niti».

La dotazione foggiana è salita dai 137 iniziali a 200 po­sti, dunque sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande: ma già in sede di prima tornata sono arrivate 20mila richieste di partecipa­zione. Il 24 settembre si ria­priranno i termini per la par­tecipazione al concorso, stessa data (probabile) anche per il concorso che riguarda 48 ca­tegorie protette.

I bandi saran­no pubblicati il 25 agosto.

http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/sanita/item/60649-foggia-ospedale-riuniti-20mila-domande-per-137-aspiranti-operatori-a-settembre-i-concorsi