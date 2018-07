Di:

Front-Office ASE per segnalazioni e ritiro ingombranti

Come segnalare disservizi e in che modo prenotare il ritiro di materiale ingombrante.



L’A.S.E. SpA ha istituito un nuovo Ufficio denominato Front-Office. Pertanto, per le segnalazioni di disservizi e per prenotare il ritiro di materiale ingombrante potete contattare il numero verde 800.724590 dalle ore 8,30 alle 12,30 tutti i giorni escluso la domenica e i festivi. Il Front-Office è raggiungibile anche chiamando da cellulare, con costo addebitato all’utenza, al numero 0884.532965.

A.S.E. SpA, inoltre, ricorda a tutti le regole per il ritiro gratuito di rifiuti ingombranti.

CHI

Possono usufruire del servizio di ritiro a domicilio tutti gli utenti.

COSA

Per ingombranti si intendono i “beni durevoli dismessi” ovvero gli oggetti o materiali caratterizzati da un notevole volume, di cui si è deciso di disfarsi.

Il servizio di ritiro a domicilio prevede il ritiro di 2/3 pezzi medio-grandi oppure di 4/5 pezzi piccoli.

Devono essere consegnati, direttamente dai cittadini, presso il Centro di Raccolta tutti gli altri rifiuti non voluminosi e poco pesanti come ad esempio ferri da stiro, frullatori, lettori dvd, robot da cucina, personal computer etc.

IL SERVIZIO

Il materiale deve essere posizionato in pubblica via davanti all’abitazione. Il personale è autorizzato a ritirare solo il materiale dichiarato all’atto della prenotazione nel giorno e fascia oraria comunicata dall’operatore addetto alla raccolta.

LA PRENOTAZIONE

Il ritiro deve essere prenotato telefonando al numero verde 800.724590, mentre da cellulare allo 0884.532965 con costo della telefonata a carico dell’utente.

Al momento della prenotazione devono essere comunicate:

1. le generalità dell’utente

2. un recapito telefonico

3. l’elenco dettagliato degli oggetti ingombranti

4. l’indirizzo dove è collocato il materiale da ritirare.

IL CENTRO DI RACCOLTA

E’ possibile consegnare gratuitamente i rifiuti ingombranti al Centro di raccolta. Il Centro di Raccolta è aperto dal lunedì al sabato compreso dalle 7.00 alle 12.00, e il pomeriggio del martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia