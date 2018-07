Martina Sassani ai campionati mondiali DSISO di nuoto e nuoto sincronizzato

Di:

Foggia, 12 luglio 2018 – Manca davvero poco ai Mondiali DSISO (Down Syndrome International Swimming Organization) in programma dal 19 al 27 Luglio a Truro, in Canada.

La nazionale, guidata dal referente tecnico nazionale Marco Peciarolo, è pronta per il grande evento nord americano. Al campionato prenderanno parte oltre 300 nuotatori provenienti da circa 25 paesi.

Tra i convocati alla kermesse, riservata ad atleti classe 21 (sindrome di Down), c’è anche l’atleta foggiana Martina Sassani, campionessa del mondo di nuoto sincronizzato.

Classe 1991, Martina ha cominciato a frequentare la piscina all’età di 4 anni. Dal 2006 si allena con Floriana De Vivo, delegato regionale Fisdir Puglia e vicepresidente Cip Puglia, prima all’Assori di Foggia e ora alla piscina Sport Azzurra di Stornarella con l’ASD Elpìs.

Martina, insieme alla collega di Chiavari Marta Cantero, ha già conquistato la medaglia d’oro nel nuoto sincronizzato di coppia ai campionati mondiali DSISO 2014 (in Messico) e 2012 (in Italia).

Martina e Marta parteciperanno insieme anche a questa edizione gareggiando nel nuoto sincronizzato duo e in squadra con le atlete Camilla Feroci e Livia Travia. Ad accompagnarle in Canada saranno l’allenatrice Floriana De Vivo e l’istruttrice Elisa Filardo.

Si ricorda che proprio da Foggia è partito lo stimolo alla Federazione internazionale, la DSISO, per inserire il nuoto sincronizzato tra le discipline ammesse ai campionati mondiali. Ed è stata proprio Floriana De Vivo – all’epoca in Assori – a scrivere il primo regolamento a livello nazionale.

“Per me questo è il quarto mondiale e sono davvero felice di accompagnare Martina”, racconta Floriana De Vivo, che da quindici anni lavora al fianco di persone con disabilità e dopo una lunga esperienza in Assori ha deciso di intraprendere un nuovo percorso come direttore sportivo della piscina Sport Azzurra di Stornarella. “Avevo bisogno di stimoli, per questo ho intrapreso un nuovo progetto a Stornarella, dove con l’ASD Elpìs stiamo cercando di creare un settore agonistico dedicato alle persone con disabilità. Una delle nuove leve che abbiamo è Vittorio Manfredi, campione italiano nei 25 stile. Per me la vita di questi ragazzi è importantissima, i loro sorrisi non hanno prezzo, danno a tutti forza e felicità”, conclude Floriana.

E chissà se un’altra medaglia “made in Foggia” andrà ad aggiungersi quest’anno alla collezione (34 ori, 27 argenti e 36 bronzi) che l’Italia vanta nel nuoto, rappresentando una delle eccellenze planetarie.