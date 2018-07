XXVII Premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi”, presentazione ufficiale

Di:

Questo pomeriggio, alle ore 18.00, immersa nello splendido panorama offerto dal terrazzo dell’Infopoint-Gal DaunOfantino, in piazzetta Mercato, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione ufficiale della XXVII Edizione del Premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi”, organizzato dalla omonima Fondazione.

Nella serata sarà anche divulgata la Rivista Ufficiale del Premio, e saranno resi noti i nomi degli Ospiti e dei Premiati che animeranno la cerimonia-spettacolo, che si svolgerà in Piazza Falcone e Borsellino, antistante il Porto Turistico, nella serata del 27 luglio prossimo, con le riprese televisive a cura del nostro Media Partner Sharing TV, che assicurerà anche la diretta sul proprio Canale.

Abbiamo scelto finora di osservare un certo riserbo sui Premiati e su alcuni Ospiti, non rilasciando nessun comunicato ufficiale, anche se qualche nome è trapelato ; a parziale soddisfazione dei Lettori più curiosi, possiamo tuttavia anticipare che si tratta di personaggi molto famosi e importanti – parliamo di Protagonisti di livello nazionale e internazionale, ciascuno nel proprio settore e, come nella migliore tradizione del “Premio”, alcuni sono figli del nostro territorio – e che lo spettacolo sarà garantito in ogni suo aspetto.

È questo il nostro modo di promuovere la cultura e il territorio.

Siamo certi che molti resteranno davvero sorpresi e meravigliati nell’apprendere CHI prenderà parte al “Re Manfredi” 2018.

Infine, saranno anche rese note importanti novità sul futuro della Fondazione.

La conferenza-stampa, che si preannuncia pertanto ricca di interesse e di spunti di riflessione, sarà condotta dalla giornalista Anna Maria Vitulano, con gli interventi, tra gli altri, di Giovanni Tricarico, presidente della Fondazione, del magistrato Mariangela Carbonelli, presidente del Comitato scientifico del Premio, Daniela Marcone, Vice Presidente nazionale dell’Associazione ”Libera”, Angelo Riccardi, sindaco di Manfredonia, Claudio Costanzucci, Presidente del Parco Nazionale del Gargano e Michele D’Errico, Presidente del GAL DaunOfantino.

Ospite d’eccezione, il violinista M° Marco Misciagna.

Pasquale Ricucci

Consigliere Fondazione