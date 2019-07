Bari: barca sottratta alla criminalità diventa biblioteca itinerante

Di:

(ANSA) – BARI, 11 LUG – Otto minori sottoposti a misure penali o in carico ai servizi di comunità del Comune di Bari hanno restaurato Kalimchè, l’imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata, utilizzata per il traffico di esseri umani da Bodrum a Otranto, concessa dal Ministero della Giustizia per le attività di riabilitazione dei giovani in situazione di disagio e che oggi, dopo quasi un anno di lavoro, è tornata in mare. L’inaugurazione è avvenuta nel porto di Bari con don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.

L’imbarcazione riprende il mare come biblioteca itinerante per iniziative con scrittori, illustratori ed educatori sociali.