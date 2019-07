Biondo “Offeso dal sindaco di Lucera”: concerto annullato

Di:

“Un insulto a Biondo volgare, inutile, immeritato, inopportuno da parte di una persona che peraltro ricopre un ruolo istituzionale. Se qualcuno vuole sapere perchè Biondo non sarà presente a Lucera il 16 Agosto, trova la risposta qui sotto. Peccato. – Alex -”

Così sulla pagina del cantante rapper Biondo, artista italiano di musica R&B contemporanea/alternativa.

Il giovane cantante di “Amici di Maria de Filippo” ha deciso dunque di annullare la data del suo tour estivo a Lucera a causa delle offese ricevute sui social dal Sindaco di Lucera, Antonio Tutolo.

“Abbiate rispetto per chi lavora e impega tempo e amore nel fare ciò che fa, che sia un cantante, un professore o un qualsiasi altro mestiere. Non è tutto facile come sembra, nè per noi nè per voi. Dietro ogni nostra creazione c’è impegno, passione e spesso anche tante paranoie “, ha scritto Biondo su instagram.

Profilo.Simone Baldasseroni, in arte Biondo, nasce a Roma 19 anni fa, ed è un artista italiano di musica R&B contemporanea/alternativa.

Biondo appare nei primi mesi del 2015 sul web, in particolare sulla piattaforma YouTube, dove compaiono i suoi primi singoli. Nel Settembre 2015 pubblica il suo primo videoclip musicale “Quattro Mura” che incontra da subito il favore del pubblico, tanto da spingere l’artista a nominare il suo primo E.P. proprio “Quattro Mura”, pubblicato nel Febbraio 2016.

Ha fatto qualche esperienza da fotomodello e testimonial per alcuni brand di abbigliamento.

Nel 2017 Biondo fa le sue prime apparizioni in televisione, in occasione di un’intervista su Rai 3 nella sigla del programma ‘Brooklyn Man 4’ in onda sulla rete Sky.

Nel Novembre del 2017 entra a far parte del cast della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. Realizza nel 2018 un EP con la Sony dal Titolo “Dejavu” con il quale raggiunge il risultato del Disco D’oro. I suoi video totalizzano circa 20 milioni di visualizzazioni. A Novembre dello stesso anno esce l’Album “Ego”.