Il caso della stazione Manfredonia Ovest a “Fuori dal coro” (VIDEO)

Manfredonia, 12 luglio 2019. Manfredonia è apparsa ieri 11 luglio in “Fuori dal coro“, programma di approfondimento e attualità in onda su Rete 4 e condotto da Mario Giordano. Il caso discusso quello della stazione Manfredonia Ovest. Potete trovare la puntata ieri su Mediaset Play . “Quasi due milioni e mezzo per una pensilina balneare“: il commento del giornalista in diretta da Manfredonia.

Grazie Emiliano, grazie PD, ci stai facendo diventare lo zimbello d'Italia. ..vorremmo sapere perché tanto odio verso noi Manfredoniani Pubblicato da Antonio Lurdo Manfredonia su Giovedì 11 luglio 2019