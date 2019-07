Corriere della droga arrestato sull’A14 dalla Polizia

Di:

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di polizia stradale disposti dal Compartimento Polstrada “Puglia” diretto dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Luca Speranza – attività di controllo intensificata con la stagione estiva caratterizzata dal notevole aumento del flusso veicolare in transito lungo le maggiori arterie di comunicazione – una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bari sud, durante un posto di controllo lungo l’autostrada a/14 in corrispondenza della barriera di Bitonto, intimava l’alt ad un’autovettura Renault Laguna condotta da un cittadino albanese stabilmente residente in centro Italia.

Nel corso del controllo di polizia stradale, gli operatori venivano insospettiti dall’atteggiamento nervoso ed insofferente del conducente, sul cui conto gravavano diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, oltre ad essere destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida.

Gli agenti della Polstrada, grazie anche al fiuto del cane “Amira” in servizio presso la Squadra Cinofili della Questura di Bari, hanno rinvenuto e sequestrato circa 54 chilogrammi di sostanza stupefacente, del tipo “marijuana”, confezionata in 26 involucri rivestiti di plastica trasparente e abilmente occultati sotto la cappelliera del vano porta bagagli.

Stupefacente e veicolo sono stati sequestrati mentre l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.