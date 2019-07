Foggia e Cerignola out dalla C. Nessuna squadra foggiana nel professionismo

Di:

Foggia Calcio fuori dalla Serie C. Stessa sorte per il Cerignola che non rientrerà tra le ripescate al prossimo campionato. Questa è la sintesi del Consiglio Federale di questa mattina che ha stilato gli organici dei prossimi campionato. Non ci saranno rappresentanti di Capitanata nel calcio professionistico, come riporta il testo di un comunicato pubblicato sul sito della FIGC.

Riammesso il Venezia in Serie B, escluso il Palermo per inadempienze. Visto il parere della CO.VI.SO.C., il Consiglio Federale ha respinto il ricorso della società siciliana e votato all’unanimità per la riammissione del club veneziano. Inoltre sono stati decisi anche riammissioni e ripescaggi in Lega Pro, dando il via libera per il prossimo campionato di serie C a Virtusvecomp Verona, Fano, Paganese, Modena e Reggio Audace. Fuori Cerignola e Bisceglie.

FONTE Foggia Calcio e Cerignola out dalla C. Nessuna squadra foggiana nel professionismo