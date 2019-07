Made in San Severo, pomeriggio di animAzione al parco Baden Powell

Di:

Proseguono le attività del progetto Made in San Severo questa volta con PARCO DOP, una iniziativa di Animazione attiva del Parco Baden Powell. L’appuntamento è previsto lunedì 15 luglio alle ore 18,00 proprio presso il parco. L’obiettivo è quello di promuovere la socialità e la cittadinanza attiva nell’ottica di cura e valorizzazione del bene comune del progetto finanziato dalla regione Puglia “Made in San Severo: la ricetta della legalità”

Il progetto “Made in San Severo: la ricetta della legalità”, dopo il primo incontro ufficiale con la cittadinanza il 9 luglio scorso, raddoppia proponendo questa volta un pomeriggio di animazione e di cittadinanza attiva presso il parco Baden Powell.

“Sarà un momento particolarmente interessante – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – perché saranno coinvolti gli abitanti del quartiere ed i fruitori del parco, grandi e piccoli, in attività ludiche e divertenti, ma anche orientate alla rigenerazione urbana e sociale. Le attività saranno realizzate dagli animatori della Cooperativa Agape e Fortore Habitat coadiuvati e supportati dai beneficiari del progetto stesso. Sarà l’occasione per progettare insieme e potenziare i percorsi del laboratorio di rigenerazione urbana previsti dal progetto e che hanno come obiettivo l’attivazione di percorsi che portano alla cura del bene pubblico in un’ottica di cittadinanza consapevole e del riuso intelligente dei materiali”.

Ad allietare e rendere unico questo evento la street band del Maestro Antonello Ciccone che farà risuonare allegre e piacevoli note per le strade del quartiere e nel parco Baden Powell. Il programma prevede anche un momento di condivisione a cui parteciperà il Sindaco Miglio al fine individuare possibili iniziative future.

Il team Made in San Severo invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa bella iniziativa, ricordando le parole di Gaber “La Libertà e partecipazione!”.

Il progetto:

Il progetto Made in San Severo vuole promuovere i principi di legalità e di cittadinanza attiva attraverso la promozione delle Arti e delle tradizioni culinarie del nostro territorio. I beneficiari diretti del progetto, attraverso un percorso formativo dedicato alla cucina e laboratori esperenziali dedicati all’arte, al teatro sociale ed ai nuovi media (come ad esempio la webradio e lo Storytelling), coinvolgeranno tutta la cittadinanza per far conoscere tutti quegli aspetti positivi del nostro territorio che troppo spesso vengono offuscati dai fatti di cronaca.

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia e promosso dal Comune di San Severo (Ente capofila) in partenariato con altre realtà del territorio quali le Cooperative Fortore Habitat e Agape, l’ente di Formazione Smile Puglia ed il Consorzio Mestieri Puglia, ha come obiettivo quello di realizzare un percorso di sensibilizzazione e di animazione territoriale rivolta a tutta la cittadinanza, attraverso il coinvolgimento diretto di almeno 30 cittadini del comune di San Severo che, attraverso un percorso formativo, diventeranno “testimonials della legalità” per promuovere il nostro territorio.

Per ulteriori informazioni: tel: 3485295102 Mail: madeinsansevero@gmail.com