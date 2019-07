Manfredonia. Gestione servizio Asilo Nido via Daunia e via Florio: aggiudicazione

Di:

Manfredonia, 12 luglio 2019. Con recente atto del Comune di Manfredonai , è stata aggiudicata la procedura di gara ME.PA. per l’affidamento temporaneo della gestione del servizio Asilo Nido nelle due strutture di Via Daunia e Via Florio, a “Le Amazzoni Onlus Cooperativa Sociale”, con sede a Rivello (PZ) per un importo complessivo di € 37.014,00 oltre IVA, da erogare per le quote corrispondenti ai minori effettivamente frequentanti le strutture di asilo nido, per la durata di 3 mesi, con decorrenza dalla data di consegna del servizio, alle condizioni e modalità scaturenti dagli atti di gara e suoi presupposti e, in particolare, dal Capitolato d’Appalto e dal contratto sottoscritto tra le parti, approvati con determinazione dirigenziale n. 665 del 03/06/2019.

La spesa relativa, pari ad € 38.864,70 IVA compresa, utile per l’attuazione del presente atto, trova la necessaria copertura finanziaria al cap. 4970 del corrente esercizio finanziario, di cui

all’impegno assunto con determinazione dirigenziale n 403 del 31/03/2016.

Atto in allegato

797_2019