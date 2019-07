Hanno rubato corazze ed elmi romani alla sartoria Shangrillà, appello del titolare

Di:

Foggia. Furto ieri sera alla Sartoria Shangrillà, portate via corazze romane con rispettivi elmi.

“Abbiamo appena scoperto di aver subito il furto di ben 15 corazze romane in ferro con rispettivi elmi, acquistate da un ottimo artigiano del territorio – scrive il titolare su Facebook -. Capite anche quanto è difficile tenere in vita un’attività del genere in regola con tutti i problemi e vincoli che caratterizzano un’azienda vera”.

Poi l’appello, prima che la refurtiva venga venduta nei circuiti illegali: “Se vi capita di vedere qualcosa del genere in giro, nei mercatini o non abbiamo idea dove, contattateci, abbiamo ancora speranza di ritrovarle”, conclude il titolare.

La sartoria è rinomata a Foggia, sulla piazza da trent’anni. Fornisce abiti per la scena teatrale in tutta Italia, per gli spettacoli scolastici, per il Carnevale di Putignano e Manfredonia in Puglia.