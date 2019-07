San Severo, Saglimbene: oggi il delicato intervento a New York

Di:

San Severo, 12 luglio 2019. Oggi è il giorno di Gianpiero Saglimbene. Il sergente originario di San Severo affetto da un raro sarcoma verrà operato oggi dal dott. Tomoaki presso il Presbyterian Hospital.

“Oggi Gianpiero si sottoporrà a New York ad un delicatissimo intervento chirurgico. Noi tutti siamo in trepidante attesa. Chiedo a tutti i miei concittadini di fare una preghiera per lui”: questo il pensiero del sindaco Miglio sul suo profilo Facebook.

Fonte: Foggia Today