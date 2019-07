Sanità, rapporto Crea Tor Vergata: Puglia guida classifica peggiori Ssr

Di:

“La Puglia guida la classifica delle regioni con la peggiore performance sanitaria d’Italia. Possiamo consolarci, siamo i migliori tra i peggiori. Ad attestarlo è il rapporto annuale “Crea’, sui servizi sanitari regionali dell’Università di Tor Vergata.

Insieme a noi, tra le ultime sei della classifica nazionale: Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna. Emiliano stavolta è stato di parola: siamo i migliori ( dei più scarsi), aveva detto, da Roma in giù”.

Lo dichiara Francesca Franzoso consigliere regionale di Forza italia.

“Il sistema sanitario pugliese, stando al rapporto – prosegue Franzoso- si trova insieme alle altre cinque regioni del sud in “area critica”. Gli indicatori espressi in percentuali, sono costituiti da 5 aspetti: appropriatezza dell’assistenza, esiti delle cure, equità di accesso, innovazione e situazione finanziaria.

Nessuna sorpresa, d’altronde, per chi conosce lo stato di avanzamento delle riconversioni , le liste d’attesa interminabili e la lottizzazione politica della sanità pugliese.

Emiliano sarà contento, per una volta è arrivato primo, tra gli ultimi”.