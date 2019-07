Telefonia, sono in arrivo i rimborsi per le bollette a 28 giorni

Di:

È arrivata la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso di Vodafone, Fastweb e Wind 3.

Nella questione vi rientra anche Tim e non vi è ragione di credere che la decisione su Tim sia diversa, dato che la vicenda e le ragioni delle parti sono le stesse degli altri operatori. Coinvolti circa 10 milioni di clienti ai quali sono stati “illegittimamente erosi giorni” a partire dal giugno 2017, con il risultato di pagare, di fatto, tredici mensilità annue.

Gli operatori dovranno così comunicare i rimborsi agli utenti che non hanno accettato le misure compensative, come bonus, regali, giga in omaggio.

fonte http://www.ilgiornale.it/news/economia/telefonia-sono-arrivo-i-rimborsi-bollette-28-giorni-1725427.html?mobile_detect=false